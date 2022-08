Das komplette Programm des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes

Für Verpflegung ist am ESAF 2022 in Pratteln gesorgt.

Für Verpflegung ist am ESAF 2022 in Pratteln gesorgt. Bild: keystone

Das Sägemehl liegt bereit, das Bier steht kühl: Am Donnerstag startet das grösste Schweizer Schwingfest in Pratteln. Damit du am eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2022 zwischen Schwingen, Hornussen und Steinstossen nicht den Überblick verlierst, haben wir dir hier das komplette Programm aufgestellt:

Zum zweiten Mal in Folge findet die Eishockey-WM der Frauen im Sommer statt. In Dänemark streben die Schweizerinnen die erste Medaille seit den Olympischen Spielen 2014 an.

Erstmals findet auch in einem Olympiajahr eine Weltmeisterschaft der Frauen statt. In Herning, wo noch vor zwei Wochen die Springreiter vergeblich um WM-Medaillen gekämpft haben, wollen es die Schweizer Eishockeyanerinnen besser machen. Nach zuletzt je einem 4. Rang an der WM und an den Olympischen Spielen glauben sie sich reif für einen neuerlichen Coup.