Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent

Das ESAF steht bevor und du hast keine Ahnung von Schwingen? Dann sieh dir dieses Video an

Fabian Welsch Folgen

An diesem Wochenende versuchen Samuel Giger & Co. ihren Gegner wieder ins Sägemehl zu schmeissen, um am Ende als Schwingerkönig gekrönt zu werden. Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) findet dieses Mal in Pratteln statt.

Falls du noch keine Ahnung hast, worum es beim Schwingen überhaupt geht, erklärt dir watson-Sportchef Ralf Meile alles, was du vor dem grossen Event wissen musst.

