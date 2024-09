Armon Orlik (rechts) und Thomas Sempach im dritten Gang beim Jubiläums-Schwingfest in Appenzell. Bild: keystone

Jubiläumsfest in Appenzell: Orlik führt, Giger und Staudenmann in Lauerstellung

Armon Orlik drückt dem Jubiläumsschwingfest in Appenzell am Morgen seinen Stempel auf. Als einziger Schwinger gewinnt er alle seine drei Kämpfe.

Im Anschwingen bekundete Orlik zwar Mühe mit Adrian Walther und stand gleich mehrfach am Rand einer Niederlage. Der Bündner konterte schliesslich eine Aktion des Berners und legte diesen ins Sägemehl. In den weiteren Gängen bis zum Mittag bekundete Orlik keine Mühe mit den unbequemen Berner Eidgenossen Christian Gerber und Thomas Sempach. So weist der 29-jährige Maienfelder bei Halbzeit einen halben Punkt Vorsprung auf Dominik Gasser im 2. Rang auf.

Einen Viertelpunkt dahinter rangiert mit Samuel Giger einer der beiden Topfavoriten. Der Thurgauer musste sich im Anschwingen mit einem Gestellten gegen Schwingerkönig Joel Wicki begnügen, siegte danach aber souverän gegen Lario Kramer und den nach zwei Gängen führenden Fabio Hiltbrunner.

Gleich mehrere Athleten klassieren sich einen Viertel hinter Giger, unter ihnen mit Fabian Staudenmann der zweite grosse Favorit. Der Berner vermochte seine beiden Gänge nach dem Gestellten zum Auftakt gegen Werner Schlegel siegreich zu gestalten und hat immer noch alle Chancen auf den Festsieg. Gleiches gilt für Adrian Walther, der nach der Niederlage gegen Orlik aufdrehte und gleich viele Punkte auf dem Konto hat wie Staudenmann.

Bereits etwas in Rücklage ist Joel Wicki. Der Schwingerkönig von Pratteln hat nach der Punkteteilung zum Auftakt zwar beide Gänge gewonnen, jedoch keinen mit der Maximalnote.

Fabian Staudenmann (oben) und Werner Schlegel im ersten Gang des Jubiläums-Schwingfests in Appenzell. Bild: keystone

Bereits früh aus der Entscheidung gefallen ist Werner Schlegel. Der junge Toggenburger kassierte nach dem Gestellten zum Auftakt gegen Staudenmann eine überraschende Niederlage gegen Michael Gwerder.

(hah/sda)