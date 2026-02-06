freundlich
DE | FR
burger
Sport
Sex

Olympia 2026: Athleten verzichten wegen Dopingtests auf Sex

A single room is pictured inside the Olympic Village ahead of the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Tuesday, Feb. 3, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) Milan Cortina Olympics
So sieht ein Zimmer im olympischen Dorf aus.Bild: keystone

Sex als Dopingfalle: Darum verzichtet ein Viertel der Athleten auf intimen Kontakt

Nach einem positiven Dopingtest kann eine sportliche Karriere schnell zu Ende sein. Wie eine skandinavische Umfrage zeigt, verzichten deshalb rund ein Viertel der befragten Athletinnen und Athleten auf intimen Kontakt.
06.02.2026, 19:1906.02.2026, 19:19

Am vergangenen Montag kam es, vier Tage bevor die Olympischen Spiele eröffnet wurden, bereits zum ersten Dopingfall. Bei der italienischen Biathletin Rebecca Passler konnten Spuren des Präparats Letrozol nachgewiesen werden.

Wie die Karriere der 24-jährigen Passler weitergeht, ist nicht klar. Für die meisten Spitzensportlerinnen und Spitzensportler ist ein positiver Dopingtest ein Horrorszenario und darum werden verschiedene Massnahmen getroffen. Dies zeigt eine Umfrage der skandinavischen Medien NRK, SVT, YLE und DR.

So leben die olympischen Athletinnen und Athleten in Milano-Cortina

Video: watson

Vor den Olympischen Spielen wurden 184 Athletinnen und Athleten aus dem skandinavischen Raum befragt, wie sie mit Dopingtests umgehen. Ungefähr elf Prozent der Befragten nehmen aus Angst keine Medikamente ein und rund zwei Drittel der Sportler verzichten fast durchgehend auf Hautcremes.

Fast ein Viertel der skandinavischen Athleten geht noch einen Schritt weiter und verzichtet gelegentlich auf intimen Kontakt. Zu gross ist die Angst, dass durch den Körperkontakt unbewusst verbotene Stoffe aufgenommen werden. Jede zehnte Person lässt den Sex sogar regelmässig aus.

Minimale Spuren, maximale Konsequenzen: Billionstel Gramm führen zu positivem Dopingtest

Aus der Luft gegriffen ist die Sorge keineswegs. Erfahrung damit machte die Schweizer Triathletin Imogen Simmonds, die im letzten Jahr positiv getestet wurde. Wie sich herausstellte, übertrug sich die kleine Menge der verbotenen Substanz, die in ihrem Körper gefunden wurde, durch Küsse oder Sex mit ihrem Freund. «Sowohl am Tag vor als auch am Tag der Dopingkontrolle waren wir intim», erklärte Simmonds. Im letzten Oktober wurde die 32-Jährige freigesprochen. (riz)

Mehr Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 19
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Siehst du die Trainer, die das Training für die Frauenabfahrt schauen?
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Speed-Quiz: Sportredaktion testet ihr Olympia-Wissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vallci verlässt den FCSG +++ GC holt Star aus lettischer Liga
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
Zur Story