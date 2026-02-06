Schweizer Abfahrer starten im Paket und früh +++ Schlittel-Gold für Snoop Dogg?

Nur ein paar Stunden nach der Niederlage gegen das US-Duo konnte sich das Ehepaar rehabilitieren und den zweiten Sieg im dritten Spiel bewerkstelligen. Das noch siegloseverlangte dem Schweizer Duoallerdings vieles ab. Im sechsten End kamen die Asiaten dank eines Zweierhauses bis auf einen Punkt heran. Da Schwaller/Hürlimann aber ihrerseits gleich mit zwei Steinen punkten konnten, blieb der Sieg ungefährdet. Am Freitag geht es für das Schweizer Duo am Vormittag weiter mit der Partie gegen Gastgeber Italien.Das Mixed-Doppel steht zum dritten Mal im Programm der Winterspiele. Bei den ersten beiden Austragungen vertraten Jenny Perret und Martin Rios die Schweiz. Bei der Premiere 2018 holte das Duo Silber, vor vier Jahren belegte es den 7. Platz. (cpf/sda)