Schweizer Abfahrer starten im Paket und früh +++ Schlittel-Gold für Snoop Dogg?

Am Samstag um 11.30 Uhr steht die Männer-Abfahrt auf dem Programm. Beim ersten grossen Highlight dieser Olympischen Spiele gehen die drei Schweizer von den meistgenannten Favoriten zuerst ins Rennen. Sie kommen gleich im Paket mit den Startnummern 6 (Alexis Monney), 7 (Marco Odermatt) und 8 (Franjo von Allmen).
Ihre Herausforderer folgen kurz darauf. Zu beachten sind bestimmt der Österreicher Vincent Kriechmayr (9) und die beiden Italiener Giovanni Franzoni (11) und Dominik Paris (12). Dem vierten Schweizer, Stefan Rogentin, wurde die Startnummer 20 zugelost. (ram)
