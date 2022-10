Du willst kein Skirennen verpassen? Hier der Kalender zum Ski-Weltcup 2022/23

Endlich ist es wieder so weit: Die Ski-Saison startet! Das erste Skirennen des Weltcups findet traditionsgemäss in Sölden statt. Am 22. Oktober beginnen die Frauen mit einem Riesenslalom. Damit du dir deine Termine vor dem Fernseher bis zum 12. März einplanen kannst, hier der komplette Ski-Weltcup-Kalender 2022/23:

Kommende Rennen

22. und 23. Oktober: Sölden 🇦🇹

Samstag, 22. Oktober, 10:00 Uhr: Riesenslalom Frauen

Sonntag, 23. Oktober, 10:00 Uhr: Riesenslalom Männer

29. und 30. Oktober: Zermatt/Cervinia🇨🇭

Der Ski-Weltcup besucht erstmals auch Zermatt. Bild: keystone

Samstag, 29. Oktober, 11:45 Uhr: Abfahrt Männer

Sonntag, 30. Oktober, 11:45 Uhr: Abfahrt Männer

5. und 6. November: Zermatt/Cervinia🇨🇭

Samstag, 5. November, 11:30 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 6. November, 11:30 Uhr: Abfahrt Frauen

12. und 13. November: Lech Zürs 🇦🇹

Samstag, 12. November, 18:00 Uhr: Parallelrennen Frauen

Sonntag, 13. November, 18:00 Uhr: Parallelrennen Männer

19. und 20. November: Levi 🇫🇮

Samstag, 19. November, 10:00 Uhr: Slalom Frauen

Sonntag, 20. November, 10:15 Uhr: Slalom Frauen

25. bis 27. November: Lake Louise 🇨🇦

Freitag, 25. November, 20:30 Uhr: Abfahrt Männer

Samstag, 26. November, 20:30 Uhr: Super-G Männer

Sonntag, 27. November, 20:30 Uhr: Super-G Männer

26. und 27. November: Killington 🇺🇸

Samstag, 26. November, 16:00 Uhr: Riesenslalom Frauen

Sonntag, 27. November, 16:15 Uhr: Slalom Frauen

2. bis 4. Dezember: Lake Louise 🇨🇦

Freitag, 2. Dezember, 20:00 Uhr: Abfahrt Frauen

Samstag, 3. Dezember, 20:30 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 4. Dezember, 19:00 Uhr: Super-G Frauen

2. bis 4. Dezember: Beaver Creek 🇨🇦

Freitag, 2. Dezember, 18:15 Uhr: Super-G Männer

Samstag, 3. Dezember, 18:00 Uhr: Abfahrt Männer

Sonntag, 4. Dezember, 18:00 Uhr: Abfahrt Männer

10. und 11. Dezember: Val d'Isere 🇫🇷

Samstag, 10. Dezember, 9:30 Uhr: Riesenslalom Männer

Sonntag, 11. Dezember, 9:30 Uhr: Slalom Männer

10. und 11. Dezember: Sestriere 🇮🇹

Samstag, 10. Dezember, 10:30 Uhr: Riesenslalom Frauen

Sonntag, 11. Dezember, 10:30 Uhr: Slalom Frauen

16. und 17. Dezember: Gröden 🇮🇹

Freitag, 16. Dezember, 11:45 Uhr: Super-G Männer

Samstag, 17. Dezember, 11:45 Uhr: Abfahrt Männer

16. bis 18. Dezember: St. Moritz 🇨🇭

Corinne Suter am Super-G in St. Moritz von 2021. Bild: keystone

Freitag, 16. Dezember, 10:30 Uhr: Abfahrt Frauen

Samstag, 17. Dezember, 10:30 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 18. Dezember, 11:30 Uhr: Super-G Frauen

18. und 19. Dezember: Alta Badia 🇮🇹

Sonntag, 18. Dezember, 10:30 Uhr: Riesenslalom Männer

Montag, 19. Dezember, 10:00 Uhr: Riesenslalom Männer

22. Dezember: Madonna di Campiglio 🇮🇹

Donnerstag, 22. Dezember, 17:45 Uhr: Slalom Männer

28. und 29. Dezember: Bormio 🇮🇹

Mittwoch, 28. Dezember, 11:30 Uhr: Abfahrt Männer

Donnerstag, 29. Dezember, 11:30 Uhr: Super-G Männer

28. und 29. Dezember: Semmering 🇦🇹

Mittwoch, 28. Dezember, 10:00 Uhr: Riesenslalom Frauen

Donnerstag, 29. Dezember, 15:00 Uhr: Slalom Frauen

4. Januar: Garmisch-Partenkirchen 🇩🇪

Mittwoch, 4. Januar, 15:40 Uhr: Slalom Männer

4. und 5. Januar: Zagreb 🇭🇷

Mittwoch, 4. Januar, 12:30 Uhr: Slalom Frauen

Donnerstag, 5. Januar, 15:00 Uhr: Slalom Frauen

7. und 8. Januar: Adelboden 🇨🇭

Samstag, 7. Januar, 10:30 Uhr: Riesenslalom Männer

Sonntag, 8. Januar, 10:30 Uhr: Slalom Männer

7. und 8. Januar: Kranjska Gora 🇸🇮

Samstag, 7. Januar, 9:30 Uhr: Riesenslalom Frauen

Sonntag, 8. Januar, 9:30 Uhr: Riesenslalom Frauen

10. Januar: Flachau 🇦🇹

Dienstag, 10. Januar, 18:00 Uhr: Slalom Frauen

13.-15. Januar: Wengen 🇨🇭

Freitag, 13. Januar, 12:30 Uhr: Super-G Männer

Samstag, 14. Januar, 12:30 Uhr: Abfahrt Männer

Sonntag, 15. Januar, 10:15 Uhr: Slalom Männer

14. und 15. Januar: St. Anton 🇦🇹

Samstag, 14. Januar, 11:00 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 15. Januar, 11:30 Uhr: Super-G Frauen

20. bis 22. Januar: Cortina d'Ampezzo 🇮🇹

Die legendäre «Olimpia delle Tofane», die Skirennstrecke in Cortina d'Ampezzo. Bild: IMAGO / Sammy Minkoff

Freitag, 20. Januar, 10:15 Uhr: Super-G Frauen

Samstag, 21. Januar, 10:00 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 22. Januar, 11:30 Uhr: Super-G Frauen

20. bis 22. Januar: Kitzbühel 🇦🇹

Freitag, 20. Januar, 11:30 Uhr: Abfahrt Männer

Samstag, 21. Januar, 11:30 Uhr: Abfahrt Männer

Sonntag, 22. Januar, 10:30 Uhr: Slalom Männer

24. Januar: Kronplatz 🇮🇹

Dienstag, 24. Januar, 10:30 Uhr: Riesenslalom Frauen

28. und 29. Januar: Garmisch-Partenkirchen 🇩🇪

Samstag, 28. Januar, 11:30 Uhr: Abfahrt Männer

Sonntag, 29. Januar, 10:15 Uhr: Riesenslalom Männer

28. und 29. Januar: Spindlermühle 🇨🇿

Samstag, 28. Januar, 9:30 Uhr: Riesenslalom Frauen

Sonntag, 29. Januar, 9:15 Uhr: Slalom Frauen

4. Februar: Chamonix 🇫🇷

Samstag, 4. Februar, 9:30 Uhr: Slalom Männer

7. bis 19. Februar: Weltmeisterschaften in Courchevel/Méribel 🇫🇷

Montag, 6. Februar, 11:00 Uhr: Kombination Frauen

Dienstag, 7. Februar, 11:00 Uhr: Kombination Männer

Mittwoch, 8. Februar, 11:30 Uhr: Super-G Frauen

Donnerstag, 9. Februar, 11:30 Uhr: Super-G Männer

Samstag, 11. Februar, 11:00 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 12. Februar, 11:00 Uhr: Abfahrt Männer

Dienstag, 14. Februar, 17:00 Uhr: Parallel Riesenslalom Männer

Dienstag, 14. Februar, 12:00 Uhr: Parallel Riesenslalom Frauen

Mittwoch, 15. Februar, 12:15 Uhr: Parallel Teams

Donnerstag, 16. Februar, 10:00 Uhr: Riesenslalom Frauen

Freitag, 17. Februar, 10:00 Uhr: Riesenslalom Männer

Samstag, 18. Februar, 10:00 Uhr: Slalom Frauen

Sonntag 19. Februar, 10:00 Uhr: Slalom Männer

25. und 26. Februar: Crans Montana 🇨🇭

Samstag, 25. Februar, 11:00 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 26. Februar, 11:00 Uhr: Super-G Frauen

25. und 26. Februar: Palisades Tahoe 🇺🇸

Samstag, 25. Februar, 19:00 Uhr: Riesenslalom Männer

Sonntag, 26. Februar, 19:00 Uhr: Slalom Männer

3. bis 5. März: Kvitfjell 🇳🇴

Freitag, 3. März, 10:30 Uhr: Super-G Frauen

Samstag, 4. März, 11:00 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 5. März, 10:30 Uhr: Super-G Frauen

3. bis 5. März: Aspen 🇺🇸

Freitag, 3. März, 18:45 Uhr: Abfahrt Männer

Samstag, 4. März, 19:00 Uhr: Abfahrt Männer

Sonntag, 5. März, 18:00 Uhr: Super-G Männer

10. und 11. März: Åre 🇸🇪

Freitag, 10. März, 10:00 Uhr: Riesenslalom Frauen

Samstag, 11. März, 10:30 Uhr: Slalom Frauen

11. und 12. März: Kranjska Gora 🇸🇮

Samstag, 11. März, 9:30 Uhr: Riesenslalom Männer

Sonntag, 12. März, 9:30 Uhr: Riesenslalom Männer

15. bis 19. März: Soldeu 🇦🇩

Mittwoch, 15. März, 10:00 Uhr: Abfahrt Männer

Mittwoch, 15. März, 11:30 Uhr: Abfahrt Frauen

Donnerstag, 16. März, 11:30 Uhr: Super-G Männer

Donnerstag, 16. März, 10:00 Uhr: Super-G Frauen

Freitag, 17. März, 12:00 Uhr: Parallelrennen Teams

Samstag, 18. März, 09:00 Uhr: Riesenslalom Männer

Samstag, 18. März, 10:30 Uhr: Slalom Frauen

Sonntag, 19. März, 10:30 Uhr: Slalom Männer

Sonntag, 19. März, 09:00 Uhr: Riesenslalom Männer

Vergangene Rennen

In der Saison 2022/23 sind noch keine Rennen bestritten worden. Hier findest du ab dem Start der Weltcup-Saison die Ranglisten der vergangenen Rennen.

Die wichtigsten Fragen zum Ski-Weltcup

Wie werden die Punkte verteilt?

Pro Skirennen erhalten die besten 30 Fahrerinnen oder Fahrer Punkte. Ausgenommen sind solche, die in einem Rennen zwar in den Top 30 klassiert sind, deren Rückstand aber mehr als acht Prozent (z.B. weil der Fahrerin/dem Fahrer ein grober Fehler unterlief) der Siegerzeit beträgt – in diesem Fall gibt es keine Punkte. Die ersten sechs erhalten folgende Punktzahl:

100 Punkte 80 Punkte 60 Punkte 50 Punkte 45 Punkte 40 Punkte

Danach nimmt die Punktzahl in Vierer-Schritten ab, ab Platz 8 in Dreier-Schritten, ab Platz 10 in Zweier-Schritten und ab Platz 15 schliesslich in Einer-Schritten – bis zu Platz 30, der oder die erhält einen Punkt.

Wie viele Skirennen gibt es insgesamt in dieser Saison?

Im Winter 2022/23 werden bei den Frauen 42 Rennen an 20 unterschiedlichen Orten ausgetragen. Bei den Männern sind es 43 Rennen an 21 Orten. Ausserdem gibt es einen Mixed-Event, bei dem Männer und Frauen in Teams für ihre Nationen antreten.



Wie wird die Weltmeisterschaft gewertet?

An den Weltmeisterschaften wird pro Rennen ein Medaillensatz vergeben. Punkte gibt es keine. Die Erfolge an den WMs haben daher keinen Einfluss auf die laufende Weltcup-Rangliste.

Die Ski-Weltmeisterschaften finden alle zwei Jahre statt. Dabei fahren Frauen und Männer am selben Ort. Ausgetragen werden alle Disziplinen im Ski Alpin: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Alpine Kombination sowie Parallelrennen. Hinzu kommt ein Teamwettbewerb, bei dem die Nationen in Vierer-Teams (zwei Männer, zwei Frauen) im K.O.-Modus gegeneinander antreten.

Wie viele Rennen finden in der Schweiz statt?

Die Schweiz ist 2022/23 fünfmal Austragungsland im alpinen Ski-Weltcup. Neu dabei ist seit diesem Jahr Zermatt/Cervinia (vier Rennen). Auch St. Moritz (drei Rennen), Adelboden (zwei), Wengen (drei) und Crans Montana (zwei) tragen Rennen aus. Insgesamt finden 14 Skirennen in der Schweiz statt.

(lak)