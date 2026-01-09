wechselnd bewölkt, Regen
Kein Comeback von Hirscher in diesem Winter

Marcel Hirscher, ici lors du slalom de Gurgl, voit son retour
Marcel Hirscher wird diese Saison nicht im Weltcup starten.Bild: fxp-fr-sda-rtp

«Vielleicht schaffe ich es auf nächstes Jahr»: Kein Comeback von Hirscher in diesem Winter

Marcel Hirscher verzichtet auf einen Start in diesem Olympia-Winter. Der für die Niederlande startende Österreicher verschiebt eine Rückkehr in den Weltcup auf unbestimmte Zeit.
09.01.2026, 12:5609.01.2026, 12:59

«In Wahrheit ist es so: Es geht sich nicht aus. Das Tempo, das ich gehen kann, ist nicht weltcupwürdig», sagte der achtfache Gesamtweltcupsieger am Freitag in einem Instagram-Video. «Ich werde weitertrainieren und vielleicht schaffe ich es auf nächstes Jahr.»

Hirscher hatte zuletzt offiziell noch ein Comeback im Januar angepeilt. Daraus wird jedoch nichts. «Es gibt heuer keine Weltcuprennen und auch keine Olympischen Spiele für mich», sagte Hirscher nun. Er berichtete von einer Zwangspause von 14 Tagen rund um Weihnachten wegen einer Wadenverletzung. «Das hilft auch nicht unbedingt, um das Tempo und das Vertrauen wiederzufinden. Wenn ich wieder Weltcuprennen fahre, dann will ich das gescheit machen.»

Hirscher hatte sich Anfang Dezember 2024 – relativ zu Beginn seiner Comebacksaison nach über fünfeinhalbjähriger Pause – einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Wegen der Verletzung war für den 36-Jährigen keine Schneevorbereitung im Sommer möglich.

Im Herbst verlor er wegen einer Virusinfektion noch einmal drei Wochen. Ein Training auf der Reiteralm «mit den Allerbesten» habe nun seinen Entschluss bestärkt. «Haters gonna love it (die Neider werden es lieben). Für all diejenigen, die mich gerne Skifahren gesehen hätten: Mir taugt es persönlich auch nicht, tut mir leid, dass es heuer nicht drin ist.» (riz/sda/apa)

Interview
Odermatts Trainer schwärmt: «Einen Athleten wie ihn habe ich nie erlebt»
