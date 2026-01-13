Nebel
Ski Alpin: So sieht der Weltcup-Kalender 2026/27 aus

epa09081174 The finish area is pictured in the fog before the women&#039;s Super-G race at the FIS Alpine Skiing World Cup finals at the FIS Alpine Skiing World Cup finals, in Lenzerheide, Switzerland ...
Ab der nächsten Saison wird auch wieder in Lenzerheide gefahren.Bild: keystone

Lenzerheide kehrt in den Weltcup zurück: Deutlich mehr Rennen in der kommenden Ski-Saison

Der provisorische Kalender der FIS für die Alpinen sieht im kommenden Winter 83 Rennen vor und damit deutlich mehr als im Olympia-Winter. Bei den Frauen kehrt Lenzerheide in den Kalender zurück.
13.01.2026, 20:1413.01.2026, 20:14

Höhepunkt des nächsten Winters bilden die Weltmeisterschaften in Crans-Montana (1. bis 14. Februar 2027). Trotz der Titelkämpfe sind im Weltcup acht Rennen mehr geplant als in dieser Saison. Die Männer fahren 43 Mal um Weltcuppunkte, die Frauen 40 Mal.

Die traditionellen Speed-Rennen der Männer in Bormio sowie jene der Frauen in Cortina d'Ampezzo kommen im WM-Winter wieder zur Austragung. In dieser Saison fielen die Rennen aus dem Kalender, da die alpinen Wettbewerbe der Olympischen Spiele auf der Piste Stelvio und der Piste Olimpia delle Tofane stattfinden.

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26

Wie gewohnt macht der Weltcup mehrfach Halt in der Schweiz. Die Männer kämpfen bei den traditionellen Rennen im Januar in Adelboden und Wengen um Punkte, die Frauen starten in St. Moritz kurz vor Weihnachten zu zwei Super-G und einem Riesenslalom. Ausserdem kehrt Lenzerheide in den Kalender zurück. Zum bisher letzten Mal fuhren die Frauen 2022 in der Bündner Skistation Weltcup-Rennen. Nun bestreiten sie direkt nach der WM zwei Abfahrten und einen Super-G in Lenzerheide.

Die Saison, die wie gewohnt mit je einem Riesenslalom beider Geschlechter in Sölden startet (24./25. Oktober 2026) endet mit dem Finale in Sun Valley (20. bis 25. März 2027). Bereits im letzten Winter wurden die Kristallkugeln für die besten Athletinnen und Athleten der Saison im Bundesstaat Idaho vergeben.

epaselect epa12483919 Marco Odermatt of Switzerland competes during the second run of the Men&#039;s Giant Slalom race of the FIS Alpine Skiing World Cup season opener on the Rettenbach glacier, in So ...
Auch in der nächsten Saison findet das erste Rennen in Sölden statt.Bild: keystone

Die endgültigen und offiziellen Kalender werden vom FIS-Rat bis zum Frühjahr 2026 bestätigt. (riz/sda)

Liveticker
Holdener führt in Flachau – noch vier Fahrerinnen stehen am Start
Themen
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
1 / 50
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
Am 8. Oktober 1997 wird Marco Odermatt in Stans NW geboren. Zwei Jahre und zwei Monate später steht Klein-Marco erstmals auf Skiern.
quelle: marco odermatt / marco odermatt
Skifahrergemeinschaft gedenkt der Opfer von Crans-Montana
Video: watson
