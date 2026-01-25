Slalom der Frauen, Spindlermühle 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.37,59

2. Camille Rast (SUI) +1,67

3. Emma Aicher (GER) +2,18 …

5. Wendy Holdener (SUI) +2,35

16. Eliane Christen (SUI) +4,64

16. Mélanie Meillard (SUI) +4,64​ Nicht im 2. Lauf: 34. Aline Höpli (SUI), 44. Aline Danioth (SUI), 48. Nicole Good (SUI). Out: u. a. Lara Colturi (ALB), Anuk Brändli (SUI).

7 Siege in 8 Slaloms in dieser Saison: Mikaela Shiffrin gewinnt auch in Spindlermühle. Bild: AP

Shiffrin gewinnt Slalom in Spindlermühle vor Rast – und hat die kleine Kugel schon sicher

Mikaela Shiffrin gewinnt auch den Slalom von Spindleruv Mlyn und holt sich vorzeitig die kleine Kristallkugel. Camille Rast wird Zweite, Wendy Holdener Fünfte.

Für Shiffrin ist es bereits der neunte Gewinn des Slalom-Weltcups, das hat noch niemand geschafft. Die Dominatorin ist in dieser Saison im Stangenwald praktisch nicht zu schlagen: Einzig Camille Rast gelang es Anfang Jahr in Kranjska Gora, Shiffrin zu bezwingen. Die übrigen Rennen gewann die Amerikanerin, die damit auch ihren Vorsprung im Gesamtweltcup weiter ausbaut.

Rast erreichte als Zweite zum fünften Mal in dieser Saison das Slalom-Podest. Die Walliserin machte im zweiten Lauf, in dem sie nur eine Hundertstelsekunde langsamer war als Shiffrin, noch zwei Plätze gut. Sie kann den Olympischen Spielen in Cortina mit grossem Selbstvertrauen entgegenblicken.

Camille Rast hielt im 2. Lauf mit Mikaela Shiffrin mit. Video: SRF

Das sagte Camille Rast: «Heute Morgen wäre mehr möglich gewesen, ich hatte die Energie noch nicht. Im 2. Lauf bin ich gut gefahren, obwohl mir die schnelle Kurssetzung mit den vielen Rhythmuswechseln nicht so gelegen hat.» quelle: srf

Auch Wendy Holdener darf sich im achten Slalom über ihre achte Klassierung in den Top 8 freuen. Allerdings hatte die Schwyzerin im ersten Lauf noch Rang 2 belegt und auf ihr zweites Podest in dieser Saison gehofft. Im zweiten Lauf verlor sie im Mittelteil jedoch viel Zeit und fiel auf Rang 5 zurück. Derweil feierte die Deutsche Emma Aicher in diesem Slalom-Winter bereits ihren dritten 3. Platz.

Wendy Holdener verspielte die gute Ausgangslage im 2. Lauf. Video: SRF

Das sagte Wendy Holdener: «Ich bin heute nicht zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe im 2. Lauf zu wenig gepusht.» quelle: srf

Die weiteren Schweizerinnen, Eliane Christen und Mélanie Meillard, belegten gemeinsam Rang 16. Während Christen die Olympia-Selektionskriterien bereits vor dem Rennen im tschechischen Riesengebirge erfüllt hatte, verpasste Meillard die angestrebte zweite Klassierung in den Top 15 um 31 Hundertstel. Am Montag wird Swiss-Ski das Olympia-Aufgebot bekannt geben. (nih/sda)