bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski: Meillard verpasst Sieg im Kitzbühel-Slalom – Feller überwältigt

Slalom der Männer, Kitzbühel
1. Manuel Feller (AUT) 1.40,60
2. Loïc Meillard (SUI) +0,35
3. Linus Strasser (GER) +0,53
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,57

7. Tanguy Nef (SUI) +0,81
10. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,98
12. Daniel Yule (SUI) +1,38
Out im 1. Lauf: u. a. Atle Lie McGrath (NOR), Ramon Zenhäusern (SUI), Marc Rochat (SUI), Luca Aerni (SUI), Matthias Iten (SUI), Sandro Simonet (SUI).
Hier geht's zur gesamten Rangliste.
epa12679904 Manuel Feller of Austria celebrates after winning the Men&#039;s Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Kitzbuehel, Austria, 25 January 2026. EPA/ANNA SZILAGYI
Der Sieg bei seinem Heimrennen bedeutet Manuel Feller sichtlich viel.Bild: EPA

Meillard verpasst Sieg im Kitzbühel-Slalom – Feller nach Triumph überwältigt

Manuel Feller sorgt beim Slalom in Kitzbühel für die grosse Party. Der Österreicher gewinnt vor Loïc Meillard, der nach dem ersten Lauf geführt hat.
25.01.2026, 13:1825.01.2026, 14:56

Meillard nahm einen Vorsprung von 48 Hundertsteln in den zweiten Lauf mit, verlor diesen jedoch schnell. Mit der nur 17.-besten Laufzeit fiel er hinter Feller zurück, klassierte sich aber noch vor dem Deutschen Linus Strasser auf Platz 2.

Der 2. Lauf von Loïc Meillard.Video: SRF

Damit stand der Weltmeister in diesem Winter zum dritten Mal auf dem Slalom-Podest. In Val d’Isère war er ebenfalls Zweiter geworden, in Alta Badia hatte er Rang 3 belegt.

Das sagte Loïc Meillard.

«Der 2. Lauf war gesteckt wie in Wengen, da bin ich froh, dass ich es besser gemacht habe. Ein Sieg wäre natürlich schöner gewesen, aber in Kitzbühel hatte ich noch nie ein gutes Gefühl und jetzt Zweiter zu sein, ist trotzdem schön.»

Derweil feierte Feller seinen ersten Weltcupsieg seit fast zwei Jahren – und den ersten überhaupt in Kitzbühel, das unweit von seinem Heimatort liegt. Dementsprechend viel bedeutete ihm der Sieg, zumal der 33-Jährige auch in dieser Saison lange Mühe bekundete: Nach Rang 5 in Adelboden gelang ihm nun aber im Heimrennen definitiv die Befreiung. Insgesamt steht Feller nun bei sieben Weltcupsiegen, die er alle im Slalom errungen hat.

Mit dieser Fahrt holte sich Manuel Feller den Sieg.Video: SRF

Das sagte Manuel Feller:

«Ich dachte ja, sie stürmen das Stadion, aber das war jetzt sehr human. Da bin ich froh. Ich habe mich über die Jahre Stück für Stück angenähert, wäre es früher passiert, wären vielleicht die Zäune gefallen. Die Genugtuung ist nochmal grösser, wenn es schwer war. Ich habe lange gekämpft um ein Podium und den Sieg hier in Kitzbühel. Mir hätte eine Gams unabhängig von der Farbe gereicht, dass es die Goldene ist, ist unglaublich. Ich wohne 15 Minuten von hier, habe 1000 Leute hier von meinem Heimatort. Da will man unbedingt performen, es ist unglaublich schön, dass es heute geklappt hat.»
Grosse Freude beim Siegertrio.Video: SRF

Tanguy Nef klassierte sich als Siebter zum fünften Mal in diesem Winter in den Top 10. Zudem erfüllte Daniel Yule mit Platz 11 die Olympia-Selektionskriterien auf den letzten Drücker. Zuvor war dies im Schweizer Slalom-Team neben Meillard und Nef bereits auch Matthias Iten gelungen. Insgesamt stehen der Schweiz pro Disziplin vier Startplätze zu, das definitive Aufgebot von Swiss-Ski wird am Montag präsentiert. (nih/sda)

Das sagte Tanguy Nef:

«Es war eine gute Leistung, mir hat nur ein bisschen Mut an einigen Orten gefehlt. Loïc hat es gesagt: Olympia ist auch für die Aussenseiter. Ich weiss nicht, ob ich wirklich ein Aussenseiter bin, aber trotzdem ein bisschen und ich freue mich wirklich darauf.»
Odermatt über Tränen nach Kitzbühel-Abfahrt: «Fühle mich etwas schlecht»

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
Odermatt nach Rang 2 auf der Streif: «Da fühle ich mich manchmal fast ein bisschen blöd»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 13
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 17. Januar 2026 in Wengen.
quelle: keystone / peter schneider
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Finanzminister Scott Bessent hätte lieber Käfer als Schweizer Essen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Fähndrich überzeugt auch über 20 km +++ Schmid beendet Tour Down Under als starker 2.
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story