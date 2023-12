Super-G der Frauen in St. Moritz abgesagt

Der für heute Sonntag geplante Weltcup-Super-G der Frauen in St. Moritz musste abgesagt werden. Starke Schneefälle in der Nacht verunmöglichten eine Durchführung des dritten Speed-Rennens innert dreier Tage. (sda)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Graubünden stoppt per sofort die Wolfsjagd – vorübergehend

Wieder Gold! Ponti räumt an der Kurzbahn-EM weiter ab ++ LA Lakers gewinnen ersten NBA-Cup

Selenskyj unterwegs nach Argentinien ++ Parlament in Kiew für EU-Beitrittsverhandlungen

Den Letzten beissen die Hunde: Ein Basler Grossprojekt treibt mehrere KMUs in den Konkurs

Jetzt kommt das Halbtax Plus für flexibles Reisen – die wichtigsten Punkte

Sparfüchse, aufgepasst! Ab dann lohnen sich Halbtax, Halbtax Plus und GA wirklich

So warnten israelische Soldatinnen vor dem Hamas-Terror – und wurden ignoriert

Alles Gute kommt von oben? 22 GIFs, die zeigen, dass das bei Schnee nicht immer so ist

Seit über 100 Jahren in der höchsten Liga – diese Klubs sind noch nie abgestiegen

Der FC Santos ist erstmals seit seiner Gründung im Jahr 1912 abgestiegen – dennoch gibt es noch immer einige Klubs, die seit mehr als einem Jahrhundert in der höchsten nationalen Liga vertreten sind.

Erstmals in der 111 Jahre langen Vereinsgeschichte ist der FC Santos abgestiegen. Wobei erwähnt werden muss, dass in Brasilien erst 1971 ein Liga-System eingeführt wurde und es gar erst acht Jahre später erstmals Auf- und Abstieg gab. Das ist bei diesen Vereinen, die zum Teil gar noch länger in der höchsten Liga ihres Landes vertreten sind, anders.