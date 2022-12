An den Olympischen Spielen in Peking gewann er noch Gold und Bronze, nun tritt Matthias Mayer zurück. Bild: keystone

«Habe nicht mehr so den Biss» – Ski-Star Matthias Mayer tritt sofort zurück

Eine Woche nach Beat Feuz hat ein weiterer Grosser des Skirennsports genug. Der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer hat in Bormio völlig überraschend seinen Rücktritt verkündet.

«Ich habe heute meine letzte Besichtigung gemacht, und das reicht mir. Ich habe nicht mehr so den Biss», sagte Mayer im Veltlin. «Ich habe die letzten Tage ein bisschen nachgedacht und muss sagen: Für mich ist die Zeit gekommen, dass ich zurücktrete aus dem alpinen Ski-Weltcup.»

Matthias Mayer erklärt beim SRF seinen Rücktritt. Video: SRF

Der 32-jährige Kärntner gewann an den letzten drei Olympischen Spielen je eine Goldmedaille. 2014 in Sotschi in der Abfahrt, 2018 in Pyeongchang und im vergangenen Februar in Peking im Super-G. Im Weltcup errang Mayer elf Siege. (nih/sda)