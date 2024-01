Kilde prallte heftig in die Fangnetze. Bild: keystone

Odermatt schiesst nach schwerem Kilde-Sturz gegen Ski-Verband: «Hoffe, ist eine Lektion»

Mehr «Sport»

Die Lauberhorn-Abfahrt wird von einem schweren Sturz von Aleksander Kilde überschattet. Der Norweger verlor im Ziel-S die Kontrolle und prallte heftig in die Fangnetze.

Kilde, der seit dem Jahreswechsel von einer Erkältung geschwächt ist, war nach dem Sturz bei Bewusstsein, blieb aber liegen und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden. Informationen des ORF zufolge zog sich der Lauberhorn-Sieger von 2022 und 2023 einen offenen Unterschenkelbruch zu. Das Rennen wurde für eine längere Zeit unterbrochen.

Der Sturz im Video. Video: SRF

Leader Marco Odermatt bangte um seinen guten Freund und ärgerte sich in der Folge hörbar für die Mikrofone über das dichte Programm auf der kräfteraubenden Piste. Im SRF war deutlich zu hören, wie der 26-jährige Gesamtweltcupführende sagte: «Ich hoffe, dass es eine Lektion ist, nie mehr drei Rennen in Serie anzusetzen.» Schon in der Vergangenheit ärgerte er sich über die vielen Rennen an aufeinanderfolgenden Tagen.

Am Donnerstag in der Abfahrt und am Freitag im Super-G waren in Wengen bereits Marco Kohler und Alexis Pinturault schwer gestürzt. Beide zogen sich Kreuzbandrisse zu. (nih/jaw/sda)