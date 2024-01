Ski live: Lauberhorn-Abfahrt in Wengen mit Odermatt in Ticker und TV

Liveticker

Der Höhepunkt des Wengener Ski-Wochenendes – wer holt sich den Sieg im Abfahrts-Klassiker?

Am Donnerstag gewann Marco Odermatt seine erste Weltcup-Abfahrt. Ein weiterer Meilenstein in der ohnehin schon grossartigen Karriere des erst 26-jährigen Nidwaldners. So ganz dürfte ihm das aber noch nicht reichen – war es doch nicht die «richtige» Lauberhorn-Abfahrt, sondern nur eine verkürzte. So steht sein Name auch noch nicht auf dem Siegerstein in Wengen.

Das könnte er heute jedoch ändern, wenn die besten Abfahrer der Welt eine der legendärsten Pisten des Ski-Weltcups herunterrasen. Ein erneuter Odermatt-Sieg würde bestimmt auch die vielen Fans freuen, die sich bei hervorragendem Wetter an der Strecke und im Zielbereich einfinden werden.

Der Favorit und Leader der Gesamt- sowie der Disziplinenwertung hat jedoch starke Konkurrenz – obwohl der Norweger Aleksander Kilde nicht ganz fit ist. Mit Cyprien Sarrazin bewies jedoch ein weiterer Speed-Spezialist im Super-G vom Freitag, dass er in Topform ist. Der Franzose setzte sich mit einer Fabelfahrt vor Odermatt durch, auch im Abfahrts-Weltcup ist er der erste Verfolger.

Wer sich auf dem Siegerstein in Wengen verewigen kann, siehst du hier ab 12.30 Uhr im Liveticker und im Stream.

Die Startliste

1 Adrien Theaux

2 Nils Allegre

3 Jared Goldberg

4 Otmar Striedinger

5 Justin Murisier

6 Mattia Casse

7 Bryce Bennett

8 Marco Odermatt

9 Cyprien Sarrazin

10 Dominik Paris

11 Aleksander Kilde

12 James Crawford

13 Florian Schieder

14 Vincent Kriechmayr

15 Niels Hintermann

16 Stefan Rogentin

17 Ryan Cochran-Siegle

18 Romed Baumann

19 Cameron Alexander

20 Andreas Sander



Die weiteren Schweizer:

22 Alexis Monney

33 Franjo von Allmen

34 Josua Mettler

45 Gilles Roulin

52 Lars Rösti

53 Arnaud Boisset​