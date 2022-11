Wendy Holdener kommt mit Bestzeit ins Ziel. Bild: keystone

Irgendeinisch fingt ds Glück eim – Holdener gewinnt endlich einen Weltcup-Slalom

30 Mal wurde sie Zweite oder Dritte. Nie stand sie zuoberst. Bis heute: Wendy Holdener gewann im amerikanischen Killington erstmals im Weltcup einen Slalom, zeitgleich mit der Schwedin Anna Swenn Larsson.

Nach je 15 zweiten und dritten Rängen in Weltcup-Slaloms war es nun endlich, endlich soweit. Dank ihrem insgesamt vierten Sieg darf sich Wendy Holdener nun auch Weltcup-Siegerin in ihrer stärksten Disziplin nennen.

«Ich habe alles gegeben und dass ich mit der gleichen Zeit ins Ziel kam wie sie, war ich so erleichtert», sagte Holdener im Ziel-Interview. «Nun können wir gemeinsam feiern, das ist perfekt.» Die 29-Jährige hatte zuvor im Weltcup zwei Kombinationen und ein Parallel-Rennen für sich entscheiden können.

Shiffrin ist zu langsam – Holdener und Swenn Larsson dürfen feiern. Video: SRF

Für die Schwedin war es der erste Weltcup-Sieg überhaupt. «Ich bin überglücklich, für mich ist ein Traum wahr geworden», sagte Swenn Larsson sichtlich bewegt. Auch für sie war der erste Vollerfolg überfällig. In Weltcup-Slaloms war sie auch schon je dreimal Zweite und Dritte geworden.

Das Siegerpodest: Swenn Larsson und Holdener zuoberst, Truppe auf dem Treppchen für Rang 3. Bild: keystone

Shiffrin fällt zurück

Das Podest komplettierte die Österreicherin Katharina Truppe. Die nach dem ersten Lauf führende Mikaela Shiffrin musste sich mit dem 5. Platz hinter Petra Vlhova bescheiden. Die Amerikanerin, die die ersten zwei Slaloms am vergangenen Wochenende in Levi in Finnland für sich entschieden hatte, musste sich in ihrer einstigen Heimat ein erstes Mal im Stangenwald geschlagen geben. Die bisherigen fünf Weltcup-Slaloms in Killington hatte sie alle gewonnen.

Der 2. Lauf von Wendy Holdener. Video: SRF

Einsames Schweizer Highlight

Wendy Holdener sorgte für den ersten Slalom-Sieg einer Schweizerin seit knapp zwei Jahren. Michelle Gisin hatte Ende des vorletzten Jahres in Semmering triumphiert und damit eine fast 19 Jahre dauernde sieglose Zeit im Frauen-Slalom für Swiss-Ski beendet.

Aus Schweizer Sicht war Holdener allein auf weiter Flur. Als zweitbeste Fahrerin von Swiss-Ski belegte Mélanie Meillard Platz 17. Die Neuenburgerin lieferte ihr erstes zählbares Ergebnis in diesem Winter ab wie Camille Rast dank Rang 20. Um eine weitere Enttäuschung reicher sind nach ihrem Skimarken-Wechsel Camille Rast und vor allem Michelle Gisin. Sie fanden sich auf den Plätzen 23 und 26 wieder. (ram/sda)