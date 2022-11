Slalom in Levi 1. Mikaela Shiffrin USA

2. Wendy Holdener +0,28

3. Petra Vlhova SVK +0,68 16. Michelle Gisin +2,50

19. Nicole Good +3,11

28. Aline Danioth +6,02​

Wendy Holdener durfte nach einem fabelhaften 2. Lauf von ihrem ersten Sieg träumen. Bild: keystone

Immer diese Shiffrin … auch Holdeners 30. Slalom-Podest ist leider kein Sieg

Wendy Holdener steht ein weiteres Mal nach einem Weltcup-Slalom auf dem Podest. Die Schwyzerin wird im zweiten Rennen in Levi in Finnland hinter der erneut siegenden Amerikanerin Mikaela Shiffrin Zweite.

Wendy Holdener verpasste ihren ersten Weltcup-Sieg in einem Slalom um 28 Hundertstel. Trotz einer grandiosen Fahrt im zweiten Durchgang, mit der sie im Final zwei Plätze gutmachte, wurde es wieder nichts mit der Premiere.

Die Innerschweizerin klassierte sich zum 30. Mal in ihrer Spezialdisziplin unter den ersten drei. Dritte wurde wie am Vortag die Slowakin Petra Vlhova.

Die brillante Vorstellung Holdeners im 2. Lauf. Video: SRF

«Es hat Spass gemacht, um den Sieg zu fighten», sagte Holdener im SRF. «Der zweite Lauf war nahezu perfekt. Shiffrin fuhr so sauber, sie hat verdient gewonnen.»

Good «so good» wie nie

Michelle Gisin wurde mit Platz 16 ihren Ansprüchen selbstredend nicht gerecht. Immerhin lieferte die Obwaldnerin nach saisonübergreifend drei Ausfällen wieder ein zählbares Ergebnis ab.

Nicole Good steigerte mit Rang 19 ihr Bestergebnis auf dieser Ebene um vier Positionen. Die Sarganserländerin sicherte sich zum dritten Mal Weltcup-Punkte. Aline Danioth fiel nach einem zeitraubenden Fehler bei der Einfahrt in den Steilhang von Rang 16 ans Ende des Klassements zurück.

Mikaela Shiffrin siegte mit zweimal Laufbestzeit in Levi zum sechsten Mal, so oft wie keine andere Fahrerin in diesem Ort. Insgesamt war es der 76. Weltcup-Sieg für die Amerikanerin. (ram/sda)