Wendy Holdener nach ihrem 2. WM-Titel in der Kombination



Bild: EPA/EPA

«Im Hinblick auf die weiteren Rennen ist dieser Sieg natürlich perfekt»

Wendy Holdener ist zum zweiten Mal Weltmeisterin in der Kombination. Nach dem Titelgewinn in St.Moritz 2017 wird es im schwedischen Are knapp: Die Schwyzerin gewinnt drei Hundertstel vor Petra Vlhova aus der Slowakei.

Wendy Holdener gelingt eine gute Abfahrt, aber keine überragende, wie man sie sich vielleicht nach den starken Trainings erhofft hatte.

Bild: AP/AP

«Ich wusste, dass ich in der Abfahrt gut drauf bin und nur noch liefern muss.»

Die Schwyzerin ist bei Halbzeit auf Rang 5. Vor ihr geht im Slalom die Slowakin Petra Vlhova auf die Strecke. Sie gilt als grösste Konkurrentin um Gold.

Bild: EPA/EPA

Vlhova übernimmt die Führung. Nun macht sich Holdener auf in den Stangenwald.

Bild: EPA/EPA

Ihr gelingt ein sehr guter, aber nicht ganz perfekter Durchgang.

Bild: AP/AP

Reicht das? Kann sie nach 2017 in St.Moritz auch in Are Kombinations-Weltmeisterin werden?

Bild: EPA/EPA

Sie kann! Drei Hundertstel schneller ist Holdener als Vlhova. Durchatmen!

Bild: KEYSTONE

«Ich bin einfach nur froh, dass alles aufgegangen ist.»

Hände hoch! Es ist geschafft.

Bild: KEYSTONE

«Ich bin schon besser Slalom gefahren, aber es war halt mit dieser Ausgangslage auch schwierig. Doch ich habe gekämpft und bewiesen, dass ich dem Druck standhalten kann.»

Im Ziel die ersten Feiern vor den Augen ihrer Eltern und des Fanklubs.

Bild: AP/AP

Wendy Holdener ist wieder Weltmeisterin. Silber geht an die Slowakin Petra Vlhova und Bronze an Ragnhild Mowinckel aus Norwegen.

Bild: EPA/EPA

Dann ist kurz Gelegenheit, sich frisch zu machen. Aus der grauen wird für die Siegerehrung eine pinke Wendy-Mütze.

Bild: AP/AP

Das Objekt der Begierde: Holdeners zweites Gold an Weltmeisterschaften.

Bild: EPA/EPA

Für die Nationalhymne zieht sie die Mütze, wie es sich gehört, ab. Holdener singt «Trittst im Morgenrot» mit.

Bild: AP/AP

Das Siegertrio mit den Medaillen: Vlhova, Holdener und Mowinckel.

Bild: AP/AP

Holdeners Titel ist der zehnte des Schweizer Teams in der Frauen-Kombination. So erfolgreich ist in der Geschichte dieses Bewerbs keine andere Nation. Umso ärgerlicher aus Schweizer Sicht, dass die Disziplin vielleicht bald abgeschafft wird. Schon am Mittwoch berät der Internationale Ski-Verband FIS, wie es mit der Kombination weitergehen soll.

Für Wendy Holdener steht bereits am Dienstag der nächste Einsatz an, jener mit dem Team, wo sie an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang die Goldmedaille gewann.

«Im Hinblick auf die weiteren Rennen ist dieser Sieg natürlich perfekt.»

Am Donnerstag steht der Riesenslalom auf dem Programm, wo Holdener eher Aussenseiterin ist. Beim Slalom am Samstag in einer Woche hingegen zählt sie zum Kreis der Favoriten – nach dem Gold in der Kombination erst recht.

