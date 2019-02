Sport

Ski-WM 2019 in Are: Gold für Shiffrin, Bronze für Suter



Ski-WM in Are, Super-G 1. Mikaela Shiffrin USA

2. Sofia Goggia ITA +0,02

3. Corinne Suter +0,05 9. Lara Gut-Behrami +0,48

14. Wendy Holdener +1,10

Out: Jasmine Flury, Tina Weirather LIE, Lindsey Vonn USA u.a.



Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

Suters Freudentränen über den Gewinn von WM-Bronze – Shiffrin rast zu Super-G-Gold

Gleich im ersten Rennen der Ski-WM in Are gibt es die erste Schweizer Medaille. Corinne Suter gewinnt Bronze im Super-G, während die Amerikanerin Mikaela Shiffrin erstmals an einer WM in einer Speed-Disziplin triumphiert.

Corinne Suter

bild: srf

Die Schwyzerin eröffnet die Ski-WM aus Schweizer Sicht erfolgreich: Sie gewinnt die Bronze-Medaille im Super-G. Die 24-jährige Suter stand im Weltcup noch nie auf dem Podest, wurde aber schon drei Mal Vierte.

«Ich konnte endlich einmal zeigen, was ich kann. Ich hatte Pech in Garmisch, dafür Glück hier und heute.» srf

Heute hatte sie das Hundertstel-Glück für einmal auf ihrer Seite. Die viertplatzierte Deutsche Viktoria Rebensburg war nur zwei Hundertstel langsamer. Um einen Hauch hätte Suter sogar den ganz grossen Triumph geschafft: Auf Gold fehlten ihr nur fünf Hundertstel.

Mikaela Shiffrin

Bild: EPA/KEYSTONE

Die Amerikanerin trat im Weltcup zu drei Super-G an und konnte alle gewinnen. Auch heute war Shiffrin nicht zu schlagen, wenn es auch sehr knapp war. Zwei Hundertstel war sie im Ziel schneller als Sofia Goggia. Nach drei WM-Titeln im Slalom (2013, 2015 und 2017) triumphierte Shiffrin erstmals in einer Speed-Disziplin.

«Das ist verrückt! Ich weiss wirklich gar nicht, was ich sagen soll.» srf

In Are gesellte sich die nötige Portion Glück hinzu. Beinahe hätte Shiffrin auf ihrer Gold-Fahrt ein Tor verpasst, doch auch mit diesem Patzer reichte es noch zu ihrer nunmehr schon sechsten Goldmedaille an Grossanlässen.

St. Moritz 2017 🥈

Åre 2019 🥇@MikaelaShiffrin is crowned the new Giant Slalom world champion by the tightest of margins! 👑 pic.twitter.com/sqZYdEEwUM — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 5. Februar 2019

Sofia Goggia

Bild: AP

Die Abfahrts-Olympiasiegerin verletzte sich vor der Saison schwer und konnte erst vor kurzem ihr Comeback feiern. Goggia krönte es mit WM-Silber.

«Mit der WM im Kopf motivierte ich mich, jeden Morgen früh aufzustehen und von 6 bis 9.30 Uhr im Kraftraum zu schuften. Ich bin sehr glücklich, dass ich Silber gewonnen habe.» SRF

Lindsey Vonn

Das zweitletzte Rennen der Speed-Queen aus den USA endete im Fangnetz. Vonn stürzte, konnte danach aber auf ihren Ski ins Ziel fahren und ankündigen, dass sie am Sonntag in der Abfahrt wie geplant antreten kann. Dieses Rennen wird das letzte ihrer glanzvollen Karriere sein.

(ram)

