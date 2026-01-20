Giovanni Franzoni ist auch in Kitzbühel schnell unterwegs. Bild: keystone

Franzoni auch in Kitzbühel im Training der Schnellste – Monney der beste Schweizer

Giovanni Franzoni blickt auf ein erfolgreiches Wengen-Wochenende zurück. Nachdem der Italiener die beiden Abfahrtstrainings dominiert hatte, fuhr er im Super-G zum Sieg und wurde in der Abfahrt hinter Marco Odermatt und Vincent Kriechmayr Dritter.

Die Form scheint bei Franzoni auch in Kitzbühel zu stimmen. Im 1. Abfahrtstraining auf der Streif ist der 24-Jährige erneut der Schnellste. Direkt dahinter klassiert sich sein Landsmann Christof Innerhofer. Das Trainingspodest komplettiert der Franzose Maxcence Muzaton.

Der beste Schweizer ist Alexis Monney, welcher als Vierter einen Rückstand von 42 Hundertstelsekunden auf Franzoni aufweist. Allerdings liess Monney ein Tor aus. Marco Odermatt war fast eine Sekunde länger als sein Teamkollege unterwegs und klassiert sich auf dem zwölften Platz. Nur für den 24. Rang reicht es für Franjo von Allmen. Mit Alessio Miggiano und Stefan Rogentin fahren zwei weitere Schweizer in die Top 30.

Auf einen Start im 1. Training verzichteten Aleksander Kilde und Marco Schwarz. Beide liessen bereits die Rennen in Wengen aus.

Am Mittwoch folgt auf der Streif ein weiteres Training, bevor am Freitag der Super-G auf dem Programm steht. Am Samstag folgt die traditionelle Abfahrt und einen Tag später der Slalom auf dem Ganslernhang. (riz)