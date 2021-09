Disziplinen-Fairness und neuer SRF-Kommentator – die Änderungen im Skiwinter 2021/22

Weltcup-Kalender Saison 2021/22 – Frauen

23. Okt: Sölden (Riesenslalom)

13. Nov: Lech-Zürs (Parallel-Riesenslalom)

20./21. Nov: Levi (2x Slalom)

27./28. Nov: Killington (Riesenslalom, Slalom)

3.-5. Dez: Lake Louise (2x Abfahrt, Super-G)

11./12. Dez: St. Moritz (2x Super-G)

18./19. Dez: Val d'Isère (Abfahrt, Super-G)

21. Dez: Courchevel (Riesenslalom)

28./29. Dez: Lienz (Riesenslalom, Slalom)

4. Jan: Zagreb (Slalom)

8./9. Jan: Maribor (Riesenslalom, Slalom)

11. Jan: Flachau (Slalom)

15./16. Jan: Zauchensee (Abfahrt, Super-G)

22./23. Jan: Cortina d'Ampezzo (Abfahrt, Super-G)

25. Jan: Kronplatz (Riesenslalom)

29./30. Jan: Garmisch-Partenkirschen (Abfahrt, Super-G)

4. Feb – 20. Feb: Olympische Spiele in Peking

26./27. Feb: Crans-Montana (2x Abfahrt)

5./6. Mär: Lenzerheide (Super-G, Riesenslalom)

11./12. Mär: Are (Riesenslalom, Slalom)

16.-20. Mär: Saisonfinal in Courchevel/Meribel (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Team-Parallel)