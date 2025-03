Einen Tag nach dem Titelgewinn im Mixed-Wettkampf sicherte sich die Schweizer Sportschützin Audrey Gogniat an der 10-m-EM in Osijek eine weitere Medaille. Die 22-jährige Jurassierin gewann im Einzel hinter der Rumänin Laura-Georgeta Ilie Silber. Zu Gold fehlten der Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2024 in Paris 1,4 Punkte.



Knapper war es in der Qualifikation. Gogniat schaffte den Vorstoss in den Final der besten acht nur mit einem Vorsprung von drei Zehnteln. Muriel Züger (28.) und Chiara Leone (36.) verpassten den Finaleinzug deutlich. In der Teamwertung belegte das Schweizer Trio hinter Norwegen, Ungarn und Rumänien den 4. Rang.



Bei den Männern scheiterten Jan Lochbihler (52.), Fabio Wyrsch (57.) und Christoph Dürr (66.) ebenfalls deutlich. (nih/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp