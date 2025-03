Fanny Smith ist in Kanada nicht zu bremsen. Die Waadtländerin gewinnt in Craigleith, Ontario, auch das zweite Rennen und übernimmt dank dem dritten Saisonsieg auch die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung. Smith war eine überlegene Gewinnerin. Sowohl im Viertel- und Halbfinal als auch im Final lag sie dank gelungenen Starts vom ersten Meter an vorne - und gab die Spitzenposition jeweils nicht mehr ab. Für Talina Gantenbein bedeuteten die Viertelfinals Endstation. Im Schlussklassement nimmt die Bündnerin Platz 10 ein.



Nach Weltcup-Sieg Nummer 34 ist Fanny Smith auch in der Weltcup-Gesamtwertung die Nummer 1. Vor den letzten zwei Rennen, die am übernächsten Wochenende in Idre Fjäll in Schweden im Programm stehen, weist die Romande einen Vorsprung von 47 Punkten auf die erste Verfolgerin und zuvor führende India Sherret aus. Die Kanadierin musste sich in Craigleith mit den Rängen 5 und 9 bescheiden.



Im Männer-Rennen in Craigleith belegte Alex Fiva Rang 5. Der 39-jährige Bündner, tags zuvor nur von Sherrets Landsmann Reece Howden bezwungen, scheiterte im Halbfinal nach einem unverschuldeten Zusammenstoss mit dem Österreicher Christoph Danksagmüller. Zweitbester Schweizer war der Waadtländer Romain Détraz auf Platz 16. Marc Bischofberger, Tobias Baur, Ryan Regez und Sandro Lohner scheiterten in den Achtelfinals. Der Deutsche Florian Wilmsmann errang vor Howden seinen dritten Sieg in dieser Weltcup-Saison. (pre/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp