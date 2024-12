Im kommenden Jahr feiert die Vuelta den 90. Geburtstag. Die Jubiläumsausgabe - es ist die 80. Austragung - startet am 23. August in Italien beim Palast von Venaria Reale vor den Toren von Turin und endet in Novara. Es ist das sechste Mal, dass die Vuelta im Ausland beginnt.



Nach zwei weiteren Etappen in Italien geht es in der vierten nach Frankreich, dort werden die bekannten Pässe Montgenèvre und Lautaret überquert. Dann fliegen die Fahrer nach Spanien, wo zunächst ein 20 km langes Mannschaftszeitfahren in Figueres auf dem Programm steht. Am nächsten Tag folgt die erste grosse Bergetappe nach Andorra, dem vierten Staat durch den die Vuelta 2025 führen wird.



Insgesamt warten fünf Hochgebirgs- und sechs Mittelgebirgsetappen auf das Feld. Am viertletzten Tag steht ein Einzelzeitfahren über 26 km an, ehe die Spanien-Rundfahrt am 14. September wie gewohnt in Madrid endet. Heuer triumphierte zum vierten Mal der Slowene Primoz Roglic. (riz/sda/afp)

