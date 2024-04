Am zweitletzten Spieltag der Regular Season sicherten sich die Dallas Stars mit einem 2:1-Heimsieg über die St.Louis Blues nach Penaltyschiessen die beste Ausgangslage für die Playoffs in der Western Conference. Mit dem Russen Nikita Kucherov von den Tampa Bay Lightning (6:4 gegen die Toronto Maple Leafs) schaffte zudem ein fünfter Spieler in der Geschichte der National Hockey League 100 Assists in einer Saison. Am Montag hatte das schon Connor McDavid (Edmonton) geschafft.



Die Arizona Coyotes mit dem Berner Verteidiger Janis Moser gewannen ihr letztes NHL-Spiel der Saison daheim gegen die Edmonton Oilers mit 5:2. Damit endete ein Kapitel: Erwartet wird, dass die NHL noch diese Woche den Umzug des Teams nach Salt Lake City bekanntgeben wird. Wegen der Relocation und wegen seines auslaufenden Vertrags erscheint äusserst unwahrscheinlich, dass Moser in diesem Jahr mit der Schweiz an der Eishockey-WM in Prag spielen wird. (ram/sda)

Bild: keystone