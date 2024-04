Der Marathonläufer Adrian Lehmann erlitt wenige Tage vor dem Zürich-Marathon einen Herzinfarkt. Der 34-jährige Athlet des LV Langenthal befindet sich im Spital. Er ist in einem stabilen Zustand.



Dies vermeldet der Verband Swiss Athletics, der von Lehmanns Angehörigen informiert wurde. Gemäss dem Instagram-Post geschah der Unfall in den letzten Vorbereitungen auf den Zürich-Marathon. Dank Nothilfe vor Ort und funktionierender Rettungskette konnte der Läufer zeitnah medizinisch versorgt und hospitalisiert werden.



Der geplante Angriff auf das Olympia-Ticket für Paris entfällt selbstredend. Lehmann hätte in Zürich viele Punkte für das World Ranking gewinnen können, das unter anderem betreffend Qualifikation für den Marathon an den Olympischen Spielen im August in Paris und für den Halbmarathon an der EM im Juni in Rom massgebend ist.



Lehmann stellte vor einem Jahr in Zürich in 2:11:44 Stunden einen persönlichen Bestwert auf und ist in der ewigen Schweizer Bestenliste die Nummer 6. (kat/sda)

Bild: KEYSTONE