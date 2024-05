Viele Anhänger waren da, um die enttäuschte Mannschaft zu trösten. Bild: keystone

Hunderte Lausanne-Fans feiern ihr Team trotz Niederlage mitten in der Nacht

So knapp am ersten Meistertitel der Klubgeschichte vorbei: Der Lausanne HC unterliegt den ZSC Lions erst im siebten und entscheidenden Playoff-Finalspiel. Nach der Niederlage gibt es Trost vom Anhang.

Statt riesigem Jubel gibt es eine grosse Enttäuschung. 9600 Fans besuchen am Dienstagabend das Lausanner Stadion, um auf Grossleinwand die Partie in Zürich mitzuverfolgen. Ihre Lieblinge verlieren dort mit 0:2 – der Meistertitel geht an die ZSC Lions.

Mehrere hundert Fans gehen noch lange nach der Schlusssirene nicht nach Hause. Sie warten in Lausanne auf den Mannschaftsbus, der nach zwei Uhr morgens dort eintrifft. Persönlich wollen sie den Spielern für eine grandiose Saison danken, sie wollen sie aufmuntern und vielleicht auch die Trauer über den knapp verpassten Titel mit ihnen teilen.

Der Car trifft beim Stadion ein. Bild: keystone

«Verrückt zu sehen, wie leidenschaftlich die Fans sind»

Mehr als vier Stunden sind mittlerweile vergangen, seit die Zürcher Spieler ihre Arme in die Höhe warfen und die Lausanner Akteure ihre Hände vors Gesicht schlugen. Nun steigen die ersten Spieler der Waadtländer aus dem Car. «Ich bin sehr dankbar», freut sich Damien Riat beim «Blick» über den Empfang. «Unsere Fans haben uns die ganze Saison über unterstützt. Wir wären gerne mit dem Pokal zurückgekommen, aber es ist jetzt so, wie es ist.»

Trost für Goalie Connor Hughes, eine der Entdeckungen der Saison. Bild: keystone

Aus dem Häuschen ist Antti Suomela. Der Finne bestritt seine erste Saison in der Schweiz, nun sagt er über den Empfang: «Für mich ist das alles neu. Es ist verrückt zu sehen, wie leidenschaftlich die Fans sind. Das habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt und es ist toll.»

Eine halbe Stunde lang tauschen sich Spieler und Fans aus. Dann gehen die letzten Profis in die Kabine – wo der schöne Empfang vermutlich noch einmal ein Gesprächsthema war. (ram)