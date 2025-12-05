Die in Beaver Creek, Colorado, abgesagte erste von zwei Weltcup-Abfahrten der Männer wird wie erwartet in Gröden nachgeholt.
Die Saslong ist damit in der übernächsten Woche Schauplatz von drei Rennen. Am Donnerstag, 18. Dezember, ist die Ersatzprüfung für Beaver Creek geplant. Am Freitag findet wie geplant der Super-G statt, am Samstag die eigentliche Abfahrt. (abu/sda)
