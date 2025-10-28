setzt ihren Siegeszug auch infort. Nach einemgegen die Belarussinsteht die 28-jährige Ostschweizerin beim WTA-250-Turnier im Achtelfinal. Dort trifft sie erstmals auf die ehemalige Top-50-Spielerin, die aktuell noch die Nummer 298 der Welt ist.Im fünften Turnier in sechs Wochen und frisch vom Titel in Tokio hatte Bencic die Partie mit einer kurzen Ausnahme stets im Griff. Im ersten Satz reichte ein Break, im zweiten lag sie 1:3 zurück, gewann dann aber fünf der folgenden sechs Games und nach genau eineinhalb Stunden den Match. (riz/sda)