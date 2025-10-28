freundlich
DE | FR
burger
Sport
Schaun mer mal

Breaking: So spektakulär war der Event in Zürich

Gebannt blickt das Publikum auf die Action.
Gebannt blickt das Publikum auf die Action.Bild: oliver malicdem

So sieht es aus, wenn die Breaking-Elite in Zürich zu Gast ist

28.10.2025, 09:2728.10.2025, 09:27

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris war Breaking – im Volksmund als «Breakdance» bekannt, obwohl der Begriff in der Szene nicht gerne gehört wird – erstmals dabei, fand aber vor allem wegen der Australierin Raygun Beachtung. Die 38-Jährige wurde mit ihrem Auftritt weltweit zum Meme, dem Ansehen des Sports trug sie damit wohl nicht unbedingt positiv bei. Wie eine Performance in dem Tanzsport ebenfalls aussehen kann, war am Wochenende in Zürich zu sehen.

Bei der DPC Jam im Gemeinschaftszentrum Heuried waren B-Boys und B-Girls aus aller Welt, die jeweils in 2-gegen-2-Battles antraten, zu Gast und sorgten für Begeisterung. Am Ende setzte sich das Duo Formless Corp. aus dem Venezolaner Alvin und dem Russen Grom durch.

Grom gehörte zum Siegerduo Formless Corp.

Einen beeindruckenden Auftritt zeigte aber auch der Chinese Holy Rain, der mit seinem Partner Saturn aber im Halbfinal an den späteren Siegern scheiterte. Dennoch versetzte er das Publikum in Ekstase – ein Video der Performance ging zudem in den sozialen Medien viral.

(nih)

Weshalb «Breakdance» falsch ist und es auch Kritik gibt – das ist der neue Olympia-Sport
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
33 kuriose, fantastische, aussergewöhnliche Sportfotos 2024
1 / 36
33 kuriose, fantastische, aussergewöhnliche Sportfotos 2024
In diesem Rückblick geht es nicht um Resultate oder Stars, sondern einzig um das einzigartige Bild.
quelle: imago/keystone/watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das dritte watson-Jassturnier ist Geschichte – hier die Impressionen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
2
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
3
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
4
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
5
Schweizer Töfffahrer Dettwiler nach schwerem Unfall weiter in kritischem Zustand
Meistkommentiert
1
Hamas übergibt weitere Leiche +++ Getöteter von ZDF-Partnerfirma war Hamas-Kämpfer
2
Selenskyj droht Russland mit weiteren Angriffen +++ Drohnen treffen Kiew
3
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
4
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
5
«Was ist schlimmer: Kein Sex oder schlechter Sex?»
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
Trump kokettiert mit dritter Amstzeit +++ Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot
3
Was die Töff-Szene nach dem Crash von Noah Dettwiler ärgert
4
Wildtiere machen den Tessiner Wäldern zu schaffen
5
Wetterschmöcker gegen Wettermodelle: So unterschiedlich sind die Winter-Prognosen
Finnische Hockey-Klubs wollen eigene Liga gründen – das steckt dahinter
In Finnland überlegen sich die besten Eishockey-Klubs offenbar, eine eigene Liga zu gründen. Wie so oft geht es vor allem auch ums Geld.
Im finnischen Eishockey scheint es zu einer grossen Revolution zu kommen. Heikki Penttilä, der frühere Präsident von Tappara Tampere, und seine Firma Causabon haben am Montag mitgeteilt, dass sie im Sinn haben, in Finnland eine neue Eishockey-Liga zu gründen. Berichten zufolge sollen unter anderem die Klubs Tappara, HIFK, Jokerit, Kiekko-Espoo, Kärpät und JYP Jyväskylä hinter dem Projekt stehen. Bestätigt ist das allerdings noch nirgends, in Penttiläs Mitteilung werden keine Klubs explizit erwähnt.
Zur Story