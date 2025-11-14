bedeckt10°
Ski Alpin: Ist Loïc Meillard reif für die grosse Kugel im Gesamtweltcup?

Loic Meillard of Switzerland celebrates with his three medals during the medals ceremony of the men&#039;s Slalom race at the 2025 FIS Alpine World Ski Championships, in Saalbach-Hinterglemm, Austria, ...
In Saalbach hat Loïc Meillard seine Karriere bereits vergoldet. Bild: keystone

Ist Loïc Meillard reif für die grosse Kugel? «Möglich, aber kein Fokus»

In Sölden hat Marco Odermatt als Sieger im Riesenslalom vorgelegt. Bei der Slalom-Ouvertüre in Levi könnte Loïc Meillard nachziehen. Dem Weltmeister aus Neuenburg ist zuzutrauen, dass er dem Weltcup-Dominator aus dem eigenen Lager im Olympia-Winter Paroli bieten kann.
14.11.2025, 19:5814.11.2025, 19:58
jonas schneeberger / keystone-sda

Er war dreifacher Junioren-Weltmeister, ist ein Jahr älter als der einst fünffache Junioren-Weltmeister Marco Odermatt und in technischen Belangen Experten zufolge noch besser als sein Landsmann, der den Gesamtweltcup seit 2022 fest in seinen Händen hält. Doch bis auch Loïc Meillard auf der höchsten Stufe zum regelmässigen Siegfahrer geworden ist, hat es gedauert. Der erste von inzwischen sechs Siegen in den klassischen Disziplinen gelang dem heute 29-jährigen Allrounder Anfang 2023, mehr als drei Jahre nach Odermatt.

Second placed Loic Meillard of Switzerland, and winner Marco Odermatt of Switzerland pose after the second run of the men&#039;s Giant Slalom race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Adelboden, ...
Meillard steht schon lange in Odermatts Schatten.Bild: KEYSTONE

Jetzt, nach einem 2. (2023/24) und einem 3. Rang (2024/25) im Gesamtweltcup und WM-Gold 2025 im Slalom, scheint Meillard bereit für den ganz grossen Wurf. Seit dem Jahreswechsel präsentierte sich der Wahl-Walliser in Hochform. Drei seiner letzten fünf Rennen gewann er in der Vorsaison, davor holte er sich in Saalbach den WM-Titel im Slalom (und im Teamwettkampf). Zum zweiten Mal in Folge knackte er im Gesamtweltcup die Marke von 1000 Punkten. Gute Voraussetzungen, um 2025/26 noch eine Schippe draufzulegen und Richtung grosse Kristallkugel zu schielen.

Der bessere Skifahrer als Odermatt

Der grosse Favorit ist auch im Olympia-Winter 2025/26 natürlich Odermatt. Aber der ein Jahr ältere Meillard bringt alles mit, um es mit dem Dominator aus dem eigenen Lager aufnehmen zu können. Er tritt ebenfalls in drei Disziplinen an, lässt vielleicht höchstens den einen oder anderen Super-G. Helmut Krug etwa, der Schweizer Riesenslalom-Trainer, sagt in der eben erschienenen autorisierten Biografie von Marco Odermatt («Meine Welt»): «Loïc und Marco sind unbestritten die besten Riesenslalomfahrer. Loïc kommt jetzt auch, aber er hätte schon früher gewinnen können – weil er einfach noch besser Ski fährt.» Odermatt selbst sagt: «Wenn ich es nüchtern betrachte, weiss ich, dass Loïc der bessere Skifahrer ist.»

Meillard fährt in Saalbach zu WM-Gold.Video: SRF

Der Unterschied zwischen Meillard und Odermatt ist Krug zufolge, dass Letzterer ein Wettkampf-Typ par excellence ist: «Marco war das Gewinnen gegeben, Loïc musste das Gewinnen erst lernen.» Rennfahren und Skifahren seien zwei Paar Schuhe, so Krug. Meillard brilliere durch Genauigkeit und Präzision. Odermatt fahre auch mal einen unorthodoxen, scheinbar schlampigen Schwung, sei dabei aber hundertprozentig effizient.

Nummer 1 im Slalom

Das Gewinnen hat Meillard inzwischen gelernt. Zwar hatte er im letzten Winter im Kampf um die Slalom-Kristallkugel knapp das Nachsehen gegen Henrik Kristoffersen. Das für die Nummernvergabe relevante WCSL-Ranking, so etwas wie die Weltrangliste, in die auch die Ergebnisse der Grossanlässe einfliessen, führt Meillard im Slalom aber wie Odermatt in den übrigen Disziplinen und Camille Rast im Slalom der Frauen an. Es wäre also keine Überraschung, würde Meillard am Sonntag als erster Schweizer in Levi triumphieren.

Vor einem Jahr fuhr Meillard in Levi bereits aufs Podest.Video: SRF

Beim Saisonauftakt in Sölden – 2024 hatte er kurzfristig Forfait erklären müssen, davor waren ein 5. und ein 7. Platz die einzigen Top-10-Resultate im Riesenslalom auf dem Rettenbach-Gletscher – tat sich Meillard vor drei Wochen fast schon traditionell noch schwer. Rang 14 und vor allem die Gewissheit, dass der chronisch lädierte Rücken weniger Probleme macht als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr, stimmen aber zuversichtlich.

«Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich den Gesamtweltcup gerne einmal gewinnen möchte. Die grosse Kugel ist möglich, aber nichts, worauf ich mich fokussiere. Fahre ich gut, ergibt sich der Rest», sagt Meillard. Für einen stillen Arbeiter wie ihn, der keine grossen Töne spuckt, fast schon eine Kampfansage. (abu/sda)

