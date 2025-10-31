Diekassiert im ersten von zwei Länderspielen gegen deneine. Das Team von Andy Schmid verliert in Gümlingen mitBis zur 45. Minute war der Gastgeber trotz vieler wichtiger Absenzen auf Augenhöhe mit den Kroaten. Es stand 22:22, als die Schweizer Offensive ins Stocken geriet und zehn Minuten lang ohne Treffer blieb. Kroatien nutzte die Gelegenheit, um sich fünf Tore Vorsprung zu erspielen und die Vorentscheidung herbeizuführen.Das zweite Duell mit den Kroaten findet am Samstag in Kriens in der Pilatus Arena vor ausverkauften Rängen statt. Die beiden Länderspiele sind der Höhepunkt des Trainingscamps in Stans in dieser Woche, das den Auftakt in die Vorbereitung für die Europameisterschaft im Januar in Dänemark, Norwegen und Schweden bildet. (riz/sda)