Der SC Bern muss bis Ende Jahr ohne den Verteidiger Samuel Kreis und den Stürmer Marco Müller auskommen. Wie der kriselnde Tabellenzwölfte der National League mitteilte, fallen beide aufgrund einer Oberkörperverletzung mehrere Wochen aus.
Ebenfalls weiterhin nicht zur Verfügung stehen dem SCB verletzungsbedingt Simon Moser und Miro Aaltonen. Benjamin Baumgartner fällt mit einer Unterkörperverletzung vorerst für dieses Wochenende aus. (nih/sda)
