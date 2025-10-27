Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards gegen die Charlotte Hornets mit 113:139. Nachdem George am Freitag noch mit 34 Punkten glänzte und eine wichtige Rolle beim Sieg gegen Dallas trug, gelangen ihm in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit sechs Punkte. Er spielte während insgesamt rund 25 Minuten.
Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser im Kader feierten derweil einen Sieg gegen die Portland Trail Blazers. Beim 114:107-Erfolg kam der Freiburger nicht zum Einsatz. (riz/sda)
