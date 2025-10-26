Brutale Klatsche für den FC Basel: Lausanne siegt 5:1 – Servette schlägt Lugano

Der FC Basel kassiert bei Lausanne-Sport die bislang höchste Saisonniederlage. Mit 1:5 geht der Meister beim Angstgegner unter. Etwas weiter westlich vom Genfersee setzte sich Servette knapp gegen Lugano durch.

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Lausanne-Sport hat sich in den letzten Jahren zu einem unangenehmen Gegner für den FCB entwickelt. Von den letzten 15 Spielen gegen die Waadtländer konnten die Basler nur eines gewinnen. Das Team von Ludovic Magnin war also gewarnt, agierte aber trotzdem ungeschickt und unkonzentriert gegen Lausanner, die unter Trainer Peter Zeidler immer besser zurechtkommen. Das 5:0 gegen YB im letzten Heimspiel Anfang Monat wurde eindrücklich bestätigt.

Lausannes Théo Bair profitierte von einem Adjetey-Schnitzer. Video: SRF

Das sagt FCB-Trainer Ludovic Magnin: «Wir machen momentan unglaubliche Fehler, die auf diesem Niveau nicht passieren dürfen. Das ist ein grosses Warnzeichen.»

Die Basler Niederlage im Stade de la Tuilière zeichnete sich früh ab. Nach gut fünf Minuten führte ein Fehler von Jonas Adjetey zum ersten Tor von Théo Bair. Keine Viertelstunde später konnte Olivier Custodio mittels Penalty erhöhen. Das 3:0 gelang wiederum dem nunmehr fünffachen Saisontorschützen Bair nach einem Eckball. Obwohl Magnin zur Pause drei Auswechslungen vornahm, blieb Basel anfällig. Gaoussou Diakité und Alban Ajdini erhöhten auf 5:0, bevor Bénie Traoré mittels Penalty den Basler Ehrentreffer erzielte.

Die Basler hatten gute Torchancen, etwa als Xherdan Shaqiri nach einer knappen Stunde nur den Pfosten traf, aber sie waren zu wenig effizient, um mit den wettbewerbsübergreifend seit nun acht Spielen ungeschlagenen Lausannern mitzuhalten.

Das sagt Basels Dominik Schmid: «Das kann man sich gar nicht erklären. So kurz nach dem Spiel fehlen mir die Worte. Das auf die Müdigkeit zu schieben, wäre eine Ausrede, Lausanne hat am Donnerstag auch gespielt. Wir wussten, dass es in Lausanne sehr schwierig wird. Der Trainer hat uns sehr gut eingestellt und es ist einfach schade, weil er sich seine Rückkehr sicher auch anders vorgestellt hat und wir ihm eine Freude machen wollten. Aber wenn man mit so vielen Fehlern ins Spiel startet, hat man es am Ende einfach nicht verdient.»

Lausanne-Sport - Basel 5:1 (3:0)

7956 Zuschauer. SR Tschudi.

Tore: 6. Bair (Diakite) 1:0. 17. Custodio (Penalty) 2:0. 35. Bair (Mouanga) 3:0. 55. Diakite (Roche) 4:0. 66. Ajdini 5:0. 85. Traoré (Penalty) 5:1.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Roche; Sigua (82. Butler-Oyedeji), Custodio (61. Lekoueiry), Beloko (60. Mollet); Bair (65. Ajdini), Diakite (60. Kana Biyik).

Basel: Hitz; Rüegg, Adjetey (60. Barisic), Daniliuc, Schmid; Metinho, Koindredi; Agbonifo (46. Soticek), Shaqiri (80. Bacanin), Otele (46. Traoré); Ajeti (46. Broschinski).

Verwarnungen: 16. Ajeti, 55. Diakite, 62. Metinho, 89. Soticek.

Servette – Lugano 2:1

Servette kommt dank Florian Ayé zum 2:1-Heimsieg gegen Lugano. Der französische Stürmer erzielt den Siegtreffer in der 82. Minute.

Der im Sommer von Auxerre gekommene frühere Junioren-Nationalspieler erzielte seinen zweiten Doppelpack für die Genfer. Bereits beim 4:0 gegen Winterthur Ende September hatte der 28-Jährige zweimal getroffen. Seither wartete nicht nur Ayé auf Tore, sondern auch Servette auf Punkte.

Florian Ayé mit seinem zweiten Treffer des Spiels. Video: SRF

Dass es am Sonntag gleich drei Zähler wurden, konnte im Verlauf der wenig ereignisreichen zweiten Halbzeit nicht erwartet werden. Es war einem Angriff über Miroslav Stevanovic, Loun Srdanovic und eben Ayé zu verdanken, dass die Genfer nach zuletzt zwei Niederlagen einen Sieg feierten.

Für Lugano endete die Siegesserie nach drei Erfolgen am Stück, obwohl es nicht das schlechtere Team war. Auf den ersten Treffer von Ayé reagierten die Tessiner mit einem herrlichen Freistoss von Anto Grgic (37.). Der für seine Sicherheit vom Penaltypunkt bekannte Mittelfeldspieler traf aus 18 Metern perfekt an der Mauer vorbei ins Tor. Servettes Goalie Joël Mall war machtlos.

Servette - Lugano 2:1 (1:1)

7069 Zuschauer. SR Cibelli.

Tore: 11. Ayé (Njoh) 1:0. 37. Grgic 1:1. 82. Ayé (Srdanovic) 2:1.

Servette: Mall; Mazikou, Rouiller, Bronn, Njoh (74. Srdanovic); Stevanovic, Fomba (90. Baron), Cognat, Antunes (74. Morandi); Mráz (46. Douline), Ayé (87. Atangana).

Lugano: Von Ballmoos; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Alioski (21. Martim Marques); Bislimi, Grgic (87. Cassano); Cimignani (87. Duville-Parsemain), Daniel Dos Santos (59. Mahmoud), Mahou; Behrens (59. Koutsias).

Verwarnungen: 20. Alioski, 35. Rouiller, 69. Douline, 75. Bislimi, 93. Srdanovic. (nih/sda)

