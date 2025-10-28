Nach zwei knappen Niederlagen feiern dieihren ersten. Das Team mit dem Schweizergewinnt gegen dieMit knapp 14 Minuten kam Capela zu seinem bisher längsten Einsatz. Der 31-jährige Genfer steuerte acht Punkte und einen Rebound zum klaren Heimerfolg bei. Damit lag er in der teaminternen Skorerliste, die von Tari Eason (22), Alperen Sengün (21) und Kevin Durant (19) angeführt wurde, auf dem achten Platz. Dank des Heimsieges hat die ambitionierte Franchise aus Texas den Fehlstart in die Saison korrigiert. Die Nets befinden sich nach vier Niederlagen in vier Partien dagegen bereits in einer ungemütlichen Situation. (riz/sda)