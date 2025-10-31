Kyshawn George muss mit den Washington Wizards im fünften Spiel dieser NBA-Saison die vierte Niederlage hinnehmen. Das Team des Wallisers unterliegt Titelverteidiger Oklahoma City Thunder 108:127.
Trotz der makellosen Bilanz nach sechs Partien läuft beim NBA-Champion nicht alles rund. Generalmanager Sam Presti gab vor dem Heimspiel bekannt, dass Guard Nikola Topic an Hodenkrebs erkrankt ist und sich einer Chemotherapie unterzieht. Zudem fehlen weiterhin Star-Forward Chet Holmgren (Rückenprobleme) und Jalen Williams (Handgelenks-OP).
Auf dem Feld liessen sich die Thunder davon nicht beirren: Zur Pause führten sie 59:49. Zwar verkürzten die Wizards im dritten Viertel zwischenzeitlich auf 81:83, doch am Ende blieb ihnen der zweite Saisonsieg verwehrt. George kam in 31 Minuten Einsatzzeit auf 12 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists. Beim siegreichen Heimteam überzeugte Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten. (nih/sda)
