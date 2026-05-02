Lando Norris gelingt in Miami der erste Saisonsieg. Der britische Weltmeister setzt sich im zweiten Formel-1-Sprintrennen der Saison vor seinem australischen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri durch. Charles Leclerc im Ferrari komplettierte als Dritter das Podest.
Das bislang dominierende Mercedes-Duo Kimi Antonelli/George Russell, das zuvor in dieser Saison alle Rennen gewonnen hatte, musste sich auf dem Circuit im Bundesstaat Florida mit Plätzen abseits der Top 3 begnügen. (abu/sda)
Das bislang dominierende Mercedes-Duo Kimi Antonelli/George Russell, das zuvor in dieser Saison alle Rennen gewonnen hatte, musste sich auf dem Circuit im Bundesstaat Florida mit Plätzen abseits der Top 3 begnügen. (abu/sda)