steht beimin der. Die Ostschweizerin setzt sich gegen die Spanierinin drei Sätzen durch.Die als Nummer 9 gesetzte Bencic hatte beim ersten Auftritt nach dem überraschend frühen Aus am Australian Open Mühe, den Tritt zu finden. Nach dem deutlich verlorenen Startsatz legte die 28-Jährige, die im jüngsten Update der Weltrangliste zwei Positionen einbüsste und neu auf Platz 13 geführt wird, aber deutlich zu. Nach 1:41 Stunden verwertete sie ihren zweiten Matchball zum 2:6, 6:1, 6:2. In der 2. Runde trifft die Turniersiegerin von 2019 auf die Tschechin Sara Bejlek (WTA 41). Es ist das erste Duell zwischen diesen beiden Spielerinnen. (riz/sda)