Basketball-Legende Lenny Wilkens ist tot. Der frühere Spieler und Trainer ist im Alter von 88 Jahren verstorben.
Wilkens stand bei 2487 NBA-Spielen als Coach in der Verantwortung, so oft wie keiner seiner Trainerkollegen in der weltweit besten Basketball-Liga. 1979 führte er die Seattle SuperSonics zum Meistertitel. An Olympischen Spielen gewann er Gold mit dem berühmten Dream Team der USA als Assistent (1992) und als Cheftrainer (1996). (ram/sda)
