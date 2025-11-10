feiert bei deneinen Auftaktsieg. Der Weltranglisten-Zweite aus Spanien gewinnt gegennach Startschwierigkeiten mitAlcaraz gab im umkämpften ersten Durchgang eine 4:1-Führung aus der Hand und war im Tiebreak beim Stand von 4:5 und Aufschlag De Minaur zwei Punkte vom Satzverlust entfernt. Mit einem doppelten Minibreak holte er den Vorteil schliesslich zurück auf seine Seite und verwertete den ersten Satzball.Der zweite Umgang war eine klare Sache für den 22-Jährigen, der auch das fünfte Duell mit dem Australier für sich entschied und – anders als im Vorjahr – erfolgreich ins Saisonendturnier der besten acht Spieler des Jahres startete. 2024 verlor Alcaraz die Auftaktpartie überraschend gegen Casper Ruud, was ihn schliesslich das Ticket für die Halbfinals kostete. (nih/sda)