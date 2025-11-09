bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Schweizer Eishockey-Nati verliert auch gegen Tschechien deutlich

Czechia players celebrate after scoring a goal during the Euro Hockey Tour (EHT) ice hockey match between Czechia and Switzerland in Tampere, Finland, Sunday Nov. 9, 2025. (Emmi Korhonen/Lehtikuva via ...
Wieder jubeln die anderen: Die Schweiz unterliegt nach Schweden auch Tschechien deutlich.Bild: keystone

Nächste Klatsche für die Hockey-Nati – gegen Tschechien bleibt die Schweiz torlos

Das Schweizer Nationalteam verliert auch das dritte und letzte Spiel der Euro Hockey Tour in Finnland deutlich, diesmal mit 0:4 gegen Tschechien. Das Team von Coach Patrick Fischer beendet das erste Turnier der Saison damit auf dem letzten Platz.
09.11.2025, 14:1609.11.2025, 14:55

Die Schweizer vermochten nicht auf die 3:8-Klatsche am Samstag gegen Schweden zu reagieren. Bereits nach sechs Minuten lag man durch einen Doppelschlag des ehemaligen Ambri-Stürmers Filip Chlapik 0:2 im Rückstand. Eine Reaktion blieb aus, die Tschechen waren mindestens eine Klasse besser. Ihnen gelang die Reaktion auf die beiden Niederlagen gegen Schweden (1:3) und Finnland (2:4). Zum 3:0 traf der Davoser Matej Stransky bei 5 gegen 3 Feldspielern, nachdem unter anderem Nicolas Baechler für einen übermotivierten Crosscheck einen Restausschluss erhielt.

Filip Chlapik traf früh zweimal.Video: SRF

Der Schweizer Auftritt war eher noch schlechter als am Vortag. Man liess sich von den Tschechen spielerisch, läuferisch und von der Passqualität her klar dominieren. Gegen Schweden hatte man bis zu den schwarzen 14 Minuten im Mitteldrittel mit vier Gegentreffer recht gut mitgehalten, gegen die Tschechen war dies nicht mehr der Fall. Zumindest nicht, bis diese nach dem 4:0 in der 28. Minute einen Gang zurückschalteten.

Die Tore von Stransky und Adamek.Video: SRF

Das Fehlen der ZSC-Ausnahmekönner Denis Malgin und Sven Andrighetto, aber auch von Lausannes Damien Riat sowie die Ausfälle von Calvin Thürkauf (verletzt), Michael Fora (angeschlagen) und Attilio Biasca (krank) fielen viel zu stark ins Gewicht. Konnte man beim 3:1-Sieg am Donnerstag gegen den Gastgeber Finnland die fehlende Offensiv-Power noch durch eine solide Defensive kompensieren, war man gegen Schweden und Tschechien auch diesbezüglich überfordert. Ein kleines Erfolgserlebnis sicherte sich nach den sieben Gegentoren am Samstag Goalie Sandro Aeschlimann mit einem halben Shutout nach seiner Einwechslung in der 30. Minute.

Eismeister Zaugg
Eine Goalie-Frage ist beantwortet – aber die Hockey-Götter sind nicht fair

Der Baustellen gab es nach dem erfreulichen Auftakt gegen Finnland viele. In der Abwehr war man überfordert und oft einen Schritt zu spät. Zweimal kassierte man noch eine Strafe wegen eines falschen Wechsels. In Unterzahl liess man viele Gegentore zu, offensiv war man sehr harmlos. Tschechiens Goalie Josef Korenar musste nur 13 Schüsse abwehren, seine Vorderleute hatten schon in den ersten zwei Dritteln 22 Mal aufs Tor geschossen.

Panik ist deswegen noch keine angesagt, bereits beim Heimturnier im Dezember wird das Team ziemlich anders aussehen, bei Olympia ohnehin. Aus dem Kader dieses Wochenendes hat keiner seine Karten für eine Olympiaselektion verbessert.

Tschechien - Schweiz 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Tampere. 1933 Zuschauer. SR Brander/Wuorenheimo (FIN).
Tore: 4. Chlapik (Kostalek, Simek) 1:0. 6. Chlapik (Reichel, Kantner) 2:0. 24. Stransky (Kostalek, Kubalik/bei 5 gegen 3) 3:0. 28. Adamek (Chlapik, Kondelik) 4:0.
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Tschechien, 3mal 2 plus 5 (Baechler) Minuten plus Spieldauer (Baechler) gegen Schweiz.
Tschechien: Korenar; Kostalek, Simek; Scotka, Hajek; Adamek, Pyrochta; Zabransky, Kucerik; Stransky, Zohorna, Kubalik; Kantner, Reichel, Chlapik; Beranek, Kondelik, Lauko; Kurowsky, Cernoch, Horky.
Schweiz: Berra (30. Aeschlimann); Heldner, Berni; Chanton, Jung; Gross, Geisser; Bertschy, Moy, Schmid; Simion, Jäger, Knak; Rohrbach, Baechler, Herzog; Kessler, Sigrist, Nussbaumer.
Bemerkungen: Schweiz ohne Thürkauf (verletzt), Biasca (krank), Frick und Fora (beide überzählig).
Schüsse: Tschechien 25 (11-11-3), Schweiz 13 (4-4-5).
Powerplay-Ausbeute: Tschechien 1/4, Schweiz 0/1. (nih/sda)

Harter Aufprall nach Überraschungssieg – die Hockey-Nati wird von Schweden deklassiert
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Eishockey-Legenden sind im Triple-Gold-Club
1 / 32
Diese Eishockey-Legenden sind im Triple-Gold-Club
Valtteri Filppula (Finnland): Aufnahmedatum 29. Mai 2022. WM: 2022. Olympia: 2022. Stanley Cup: Detroit Red Wings 2008.
quelle: keystone / kimmo brandt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Hätte gut ohne ein Video der Queen leben können, die in Mexiko spanisch spricht»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Alltags-Rezepte, die ich dauernd koche und die kaum 20 Minuten dauern
3
Okay, bei diesen Autoaufklebern mussten auch wir lachen
4
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
5
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
Meistkommentiert
1
Der Bund setzt trotz Bedenken auf Microsoft 365 – und sticht in ein Wespennest
2
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
3
Ist sie irgendeine oder ist sie die Eine?
4
SBB zum Milliardenauftrag für Siemens: «Vorteilhaftestes Angebot eingereicht»
5
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
Meistgeteilt
1
Russische Regionen lösen Luftalarm aus +++ Selenskyj will Ende des russischen Ölhandels
2
China setzt Halbleiter-Exportverbot an USA aus +++ Trump droht US-Fleischindustrie
3
Das Pariser Klimaschutz-Abkommen wird zehn Jahre alt – ein schonungsloses Fazit
4
«Im Interesse der Nachhaltigkeit»: U17-WM findet nun jedes Jahr in Katar statt
5
Messi führt Inter Miami mit 2 Toren in Playoff-Viertelfinal +++ Georges Wizards verlieren
Bayerns Rekordserie endet trotz Diaz-Traumtor – auch BVB patzt – Gladbach gewinnt Derby
Bayern München muss sich nach 16 Siegen in Folge in der 10. Bundesliga-Runde bei Union Berlin mit einem Unentschieden begnügen. Weder Dortmund noch Leipzig profitieren von den Punktverlusten des Leaders.
Die Serie von Bayern München mit 16 Siegen zum Saisonstart – der längsten solchen im europäischen Fussball – ist zu Ende. Der deutsche Rekordmeister kommt im 10. Bundesliga-Spiel der Saison bei Union Berlin nicht über ein 2:2 hinaus. Die Gastgeber waren von Beginn an aufmüpfig und warfen dem haushohen Favoriten alles entgegen.
Zur Story