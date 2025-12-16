Samuel Eto'o hat ein ungewöhnliches Trainerproblem. Bild: EPA/EPA

Chaos bei Kamerun vor dem Afrika-Cup – wer ist der echte Nationaltrainer?

Wenige Tage vor dem Afrika-Cup versinkt Kameruns Nationalteam im Chaos – es existieren zwei Aufgebote und zwei Nationaltrainer.

Samuel Eto'o erlebt gerade hektische Zeiten. Der frühere Star des FC Barcelona und von Inter Mailand ist mittlerweile Präsident des kamerunischen Fussballverbands. Seine Nationalmannschaft bereitet sich derzeit auf den Afrika-Cup vor – doch welche Mannschaft ist es denn nun?

Denn nach der verpassten Qualifikation für die WM im nächsten Sommer in Nordamerika (mit folgenschweren Niederlagen gegen Kap Verde und die Republik Kongo) reagiert Präsident Eto'o und entlässt Trainer Marc Brys. Als Nachfolger setzt der mittlerweile 44-jährige Eto'o David Pagou ein. Doch Brys weigert sich, die Entlassung zu akzeptieren. Gemäss dem Belgier sei er nicht vom Verband, sondern vom kamerunischen Sportministerium angestellt worden, entsprechend könne er vom Verband auch nicht entlassen werden.

Marc Brys sieht sich weiterhin als Kameruns Nationaltrainer. Bild: keystone

Böse Gerüchte um Eto'o

Brys sagte, er sei nicht überrascht von den Aktionen Eto'os. «Er hatte von Anfang an das Ziel, mich loszuwerden, schon von der ersten Minute an hat er mich beleidigt. Ich war ihm einfach zu stark.». Und der Belgier stellt auch klar: «Solange es kein vom Präsidenten des Landes unterschriebenes Dokument gibt, auf dem er David Pagou zum Trainer erklärt, bleibe ich der Trainer. Darüber gibt es keine Diskussionen, und so läuft es in Kamerun seit 30 Jahren.»

Deshalb schwirren derzeit auch zwei verschiedene kamerunische Aufgebote für den Afrika-Cup umher – eines von Brys und eines von seinem angeblichen Nachfolger Pagou. Brisant: In jenem von Pagou fehlen kamerunische Starspieler wie Torhüter André Onana oder die Stürmer Vincent Aboubakar und Eric Maxim Choupo-Moting. Gerüchten zufolge, soll Eto'o beim Aufgebot seine Finger im Spiel haben. Der 44-Jährige ist mit 56 Toren Rekordtorschütze der Nationalmannschaft, Aboubakar ist ihm mit 45 Toren aber dicht auf den Fersen. Hat Eto'o sich aus Angst, dass sein Rekord geknackt wird, ins Aufgebot eingemischt? Bestätigt sind diese Gerüchte nicht.

Abfindung für Brys?

Im Aufgebot, das Brys veröffentlicht hat, sind Onana, Choupo-Moting und natürlich auch Aboubakar aufgelistet. Geht der Belgier auf Konfrontation? Glaubt man Medienberichten aus Kamerun, möchte der 63-Jährige so nur noch eine Abfindung von 45 Millionen CFA-Francs (umgerechnet rund 64'000 Schweizer Franken) herausquetschen. Danach werde er still und heimlich seinen Rücktritt einreichen.

Der Afrika-Cup beginnt am 21. Dezember. Kamerun bestreitet drei Tage später am Heiligabend sein erstes Spiel gegen Gabun. Spätestens dann werden wir sehen, welche Mannschaft für die «Unzähmbaren Löwen» tatsächlich auf dem Platz steht – und welcher Trainer an der Seitenlinie. (abu)