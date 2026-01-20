Die Los Angeles Clippers setzen ihren Siegeszug in der NBA fort. Das Team aus Kalifornien bezwingt die Washington Wizards mit Kyshawn George auswärts 110:106. Es hätte das nächste Schweizer Duell werden können. Doch dem Freiburger Yanic Konan Niederhäuser blieb aufseiten der Clippers ein weiteres Mal lediglich die Rolle des Ersatzspielers.
George seinerseits wies am Ende mit 18 Punkten den zweitbesten Wert seines Teams aus und hätte es in der Schlussphase in der Hand gehabt, das Spiel zugunsten der Wizards zu entscheiden. Neun Sekunden vor dem Ende vergab der Walliser beim Stand von 106:108 aber die Möglichkeit, mit einem Drei-Punkte-Wurf das Blatt zu wenden. (riz/sda)
