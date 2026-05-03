Noemi Rüegg verzeichnete an der Vuelta España Femenina einen Einstand nach Mass. Die 25-jährige Zürcherin gewann am Sonntag die erste Etappe und feierte ihren bislang grössten Karriereerfolg.
Rüegg, im Januar Gesamtsiegerin der Tour Down Under, setzte sich nach coupierten 114 km von Marin nach Salvaterra de Miño im Nordwesten des Landes im Sprint vor der zweifachen belgischen Strassen-Weltmeisterin Lotte Kopecky und der Deutschen Franziska Koch durch. Sie geht damit am Montag im Trikot der Gesamtführenden in die zweite von insgesamt sieben Etappen. (abu/sda)
Rüegg, im Januar Gesamtsiegerin der Tour Down Under, setzte sich nach coupierten 114 km von Marin nach Salvaterra de Miño im Nordwesten des Landes im Sprint vor der zweifachen belgischen Strassen-Weltmeisterin Lotte Kopecky und der Deutschen Franziska Koch durch. Sie geht damit am Montag im Trikot der Gesamtführenden in die zweite von insgesamt sieben Etappen. (abu/sda)
Wow! Noemi Rüegg wins the first stage of Vuelta España Femenina! 🇨🇭 🔥 #LaVueltaFemenina pic.twitter.com/kCSVKEkdc8— Eemeli (@LosBrolin) May 3, 2026