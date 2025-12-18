Damien Odera, 18-jähriger Offensivspieler beim FC Zürich, muss für vier Super-League-Partien aussetzen. Der deutsch-kenianische Doppelbürger wird nach seinem Platzverweis wegen einer Tätlichkeit am Mittwoch beim 0:1 gegen den FC Lugano gesperrt. Die Szene, die zur Roten Karte führte, hatte sich im Letzigrund in der Nachspielzeit ereignet.
Für drei Spiele gesperrt wurde zudem Rayan Raveloson von den Young Boys. Der Mittelfeldspieler aus Madagaskar leistete sich am Mittwoch beim 2:6 gegen die Grasshoppers in der 88. Minute ein groben Foulspiels mit erhöhter Gefahr für die körperliche Unversehrtheit des Gegners. (riz/sda)
