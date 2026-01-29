Die Houston Rockets müssen sich in der NBA nach klarem Vorsprung geschlagen geben. Das Team mit Clint Capela verliert zuhause gegen die San Antonio Spurs 99:111. In Houston trafen die beiden Spitzenteams aus der Western Conference zum dritten Mal in der laufenden Meisterschaft aufeinander. Das letzte Duell eine Woche zuvor hatten die Rockets, in der Rangliste auf Platz 4, gegen die Spurs, die ersten Verfolger des souverän führenden Meisters Oklahoma City Thunder, ebenfalls zuhause gewonnen und nach Siegen ausgeglichen.
In jener Partie siegten die Rockets, obwohl die Spurs mit bis zu 16 Punkten vorne gelegen hatten. Gleiches tat sich in der Nacht auf Donnerstag - nur mit vertauschten Rollen. Diesmal hatten die Rockets lange alle Vorteile auf ihrer Seite; auch sie hatten sich einen Vorsprung von bis zu 16 Punkten erarbeitet. Die Spurs gingen erst in der Schlussphase des dritten Viertels zwischenzeitlich ein erstes Mal in Führung und drehten die Partie im vierten Abschnitt schliesslich vollends. Capelas Einfluss war gering. Der Genfer hatte nach achteinhalb Minuten Einsatzzeit 5 Punkte und 4 Rebounds in seiner Bilanz stehen. (riz/sda)
