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Quiz zur Champions League: Kennst du alle bisherigen Sieger?

epa12936834 The UEFA Champions League Trophy on display ahead of the UEFA Champions League semi-final, second leg soccer match between Bayern Munich and Paris Saint-German, in Munich, Germany, 06 May ...
Wer hat den berühmten «Henkelpott» schon gewonnen?Bild: keystone

Heute ist Champions-League-Final – kennst du alle bisherigen Sieger?

Der nächste Champions-League-Final steht vor der Tür – am heutigen Samstagabend (18 Uhr) spielen Paris Saint-Germain und Arsenal in Budapest um den Titel. Davor blicken wir zurück: Weisst du wer die Champions League und deren Vorgängerwettbewerb schon alles gewonnen hat?
30.05.2026, 12:1230.05.2026, 12:12
Claudia Carvalho
Claudia Carvalho

Am heutigen Samstagabend (18 Uhr) heisst es Paris Saint-Germain gegen Arsenal im Champions-League-Final. Die Franzosen stehen zum zweiten Mal in Folge im Final, nachdem sie sich in einem spektakulären Halbfinal gegen Bayern München durchsetzen konnten. Die Londoner bezwangen im Halbfinal Atlético Madrid und stehen nun zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Endspiel der Königsklasse – zuletzt vor genau 20 Jahren. Damals verlor Arsenal das Spiel, gegen wen, verraten wir dir aber nicht.

Denn dann hättest du ja schon eine Antwort für das Quiz: Wir suchen hier nämlich alle bisherigen Champions-League-Sieger – inklusive der Gewinner des Vorgängerwettbewerbs. Bis 1992 hiess die heutige Champions League nämlich noch Europacup der Landesmeister. Ingesamt gibt es 24 verschiedene Teams, welche diesen Titel bereits einmal oder mehrmals gewonnen haben. Kennst du sie?

So funktioniert es:

  • Nenne die Namen der Teams.
  • Die Reihenfolge spielt keine Rolle.
  • Achte auf die richtige Schreibweise.
  • Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Als Hinweise stehen dir das Land und die Anzahl gewonnener Titel zur Verfügung.
  • Es läuft ein Countdown von 15 Minuten.
  • Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's.
Der Notenschlüssel
20 oder mehr: 6 – Champion!
18 bis 19: 5,5
16 bis 17: 5
14 bis 15: 4,5
11 bis 13: 4
10 oder weniger: Nicht bestanden!
Und wie hast du abgeschnitten? Schreib es uns doch gerne in die Kommentare!

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