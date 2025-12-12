Die Schweizer Speedfahrer feierten in der zweiten Abfahrt von Santa Caterina einen Doppelsieg. Alessio Miggiano gewann vier Hundertstel vor Sandro Manser. Komplettiert wurde das Podest von dem Franzosen Ken Caillot. Mit Livio Hiltbrand auf dem 10. Platz und Dominic Ott im 12. Rang zeigten zwei weitere Schweizer eine gute Leistung.
Bereits im ersten Rennen am Vortag hatten die Schweizer reüssiert, als sich Manser den Sieg mit dem Italiener Max Perathoner teilte und Miggiano das Podest komplettierte. (riz/sda)
