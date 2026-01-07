bedeckt-1°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Thun vorerst ohne Ibayi und Reichmuth

Sport-News

Thun vorerst ohne Ibayi und Reichmuth +++ Niederlagen für Capela und Niederhäuser

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
07.01.2026, 23:4208.01.2026, 08:26
Schicke uns deinen Input
Thun vorerst ohne Topskorer Ibayi und Reichmuth
Der Wintermeister FC Thun muss vorderhand auf seinen besten Torschützen Chrisopher Ibayi und Nils Reichmuth verzichten.

Wie der überraschende Aufsteiger mitteilte, fällt Ibayi verletzungsbedingt rund drei Wochen aus und wird damit das erste Spiel nach der Winterpause am 18. Januar bei den Grasshoppers verpassen. Der kongolesische Mittelstürmer belegt mit neun Saisontoren aktuell den 3. Rang in der Torschützenliste der Super League. Rang.

Reichmuth unterzog sich kurz vor Weihnachten einer bereits länger geplanten Operation an der Hand. Der Mittelfeldspieler, der in allen 19 bisherigen Meisterschaftsspielen zum Einsatz gekommen ist, soll gemäss den Berner Oberländern im Februar wieder vollständig einsatzfähig sein. (nih/sda)


Niederlagen für Capela und Niederhäuser
Die Houston Rockets mit Clint Capela verlieren in der NBA gegen die Portland Trail Blazers 102:103. Capelas Ausbeute bei der knappen Auswärtsniederlage war bescheiden. Der Genfer brachte es bei einer Einsatzzeit von gut zwölf Minuten lediglich auf zwei Punkte und drei Rebounds.

Zu den Verlierern des Abends zählten auch die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser. Das Team mit dem Freiburger Rookie musste sich den zuvor während vier Spielen sieglosen New York Knicks auswärts 111:123 geschlagen geben. Niederhäuser stand nur gut eineinhalb Minuten auf dem Parkett und verbuchte einen Punkt und zwei Rebounds. (abu/sda)
Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt
Das englische Fussball-Idol Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt. Der 74-Jährige wurde einem Statement der Familie zufolge, das britische Medien und auch Vereine zitierten, kürzlich zu weiteren Untersuchungen seiner anhaltenden Bauchbeschwerden ins Spital eingeliefert. «Diese Untersuchungen ergaben die Diagnose Krebs, weshalb Kevin sich einer Behandlung unterziehen wird», hiess es in dem Statement.

Keegan spielte in seiner Karriere unter anderem für den Hamburger SV in der Bundesliga und den FC Liverpool in der Premier League. Für England bestritt er 63 Partien und war später auch Nationaltrainer der Three Lions. (riz/sda/dpa)
Podestplatz für Noé Roth in Québec
Noé Roth schafft es beim vierten Aerials-Weltcup der Saison zum zweiten Mal aufs Podest. Der Weltmeister musste sich im kanadischen Lac-Beauport nur den beiden Chinesen Sun Jiaxu und Li Tianma geschlagen geben.

Roths Teamkollege Pirmin Werner belegte im zweiten Wettkampf innerhalb von 24 Stunden im Nahe der Stadt Québec gelegenen Skigebiet den 9. Platz. Am Vortag war das Schweizer Duell mit Roth (17.) noch an Werner (5.) gegangen. (riz/sda)
Ehemaliger Servettien Martin Chivers gestorben
Der ehemalige Servette-Stürmer Martin Chivers ist im Alter von 80 Jahren gestorben, berichteten mehrere seiner früheren Klubs.

Der Engländer hatte 1976 nach acht Jahren bei Tottenham und als 24-facher Nationalspieler (13 Tore) zu Servette gewechselt. Während zwei Saisons spielte er in Genf und gewann mit dem Klub 1978 den Schweizer Cup. (riz/sda)
Kobel verlässt Dortmunds Trainingslager vorzeitig
Der Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel hat das Trainingslager von Borussia Dortmund im spanischen Marbella krankheitsbedingt einen Tag früher verlassen als seine Teamkollegen. Der 28-Jährige ist dementsprechend fraglich für den Start in den zweiten Saisonteil der Bundesliga am Freitag bei der Eintracht Frankfurt. (riz/sda/dpa)


Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Ein perfektes Aufgebot mit Tücken
Mit allen NHL-Stars, aber ohne Schillerfalter aus der heimischen Liga. Der wichtigste Mann im Olympia-Team kommt trotzdem aus der National League: Leonardo Genoni.
Auf den ersten Blick wirkt Patrick Fischers Olympia-Aufgebot so erwartbar wie der Hochnebel im Januar. Keine Überraschungen. Keine Experimente. Keine Gründe für eine Polemik. Die Schillerfalter der heimischen Liga, bleiben zu Hause. Zu weich, zu leicht, zu wenig widerstandsfähig für ein Turnier der besten Spieler der Welt (also der NHL-Stars), das nicht nur gespielt, sondern überstanden werden will und härter, intensiver als jede WM wird.
Zur Story