Die Houston Rockets mit Clint Capela verlieren in der NBA gegen die Portland Trail Blazers 102:103. Capelas Ausbeute bei der knappen Auswärtsniederlage war bescheiden. Der Genfer brachte es bei einer Einsatzzeit von gut zwölf Minuten lediglich auf zwei Punkte und drei Rebounds.



Zu den Verlierern des Abends zählten auch die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser. Das Team mit dem Freiburger Rookie musste sich den zuvor während vier Spielen sieglosen New York Knicks auswärts 111:123 geschlagen geben. Niederhäuser stand nur gut eineinhalb Minuten auf dem Parkett und verbuchte einen Punkt und zwei Rebounds. (abu/sda)