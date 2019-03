Sport

Super League, 24. Runde Grasshoppers – Young Boys 0:1 (0:0) Xamax – Sion 3:1 (2:0)

Bild: KEYSTONE

GC geht bei Stipic-Debüt in der 95. Minute k.o. – Xamax baut Vorsprung auf vier Punkte aus

Die Grasshoppers kassieren im ersten Spiel unter Trainer Tomislav Stipic eine Last-Minute-Niederlage. Djibril Sow schiesst in der 95. Minute das 1:0 für die Young Boys. Xamax siegt gegen Sion 3:1 und baut den Vorsprung auf GC auf vier Punkte aus.

GC – YB 0:1

Viel bitterer geht's nicht! GC verliert gegen Meister YB wegen eines Last-Second-Treffer von Djibril Sow in der 95. Minute mit 0:1. Der Nati-Spieler bewzingt den überragenden GC-Keeper Heinz Lindner nach glänzender Vorarbeit von Gianluca Gaudino mit dem Kopf zum 1:0 und rettet den Gästen nicht nur die drei Punkte, sondern auch eine spektakuläre Serie. Seit 55 Super-League-Spielen haben die Berner immer getroffen, in den letzten drei Partien jeweils erst in der Nachspielzeit.

Bild: KEYSTONE

Das Super-League-Debüt des neuen Trainers Tomislav Stipic geht damit im letzten Moment noch in die Hose. Der Nachfolger von Thorsten Fink nimmt bei seinem Debüt nur wenige Umstellungen vor, die wichtigste: Er stellt den österreichischen Routinier Raphael Holzhauser ins Abwehrzentrum.

Dennoch erwischt YB, das ohne Guillaume Hoarau und Miralem Sulejmani antreten muss, den besseren Start und GC kann sich zur Pause bei Schiedsrichter Alessandro Dudic bedanken, dass es noch 0:0 steht. Gleich zwei Penaltys verweigert der Unparteiische den Meister.

In den zweiten 45 Minuten kommt GC dann endlich besser ins Spiel. Zehn Minuten nach Wiederbeginn hat Nedim Bajrami gar das 1:0 auf dem Fuss. Nach einem Schuss von Bujar Lika kann David von Ballmoos nur abprallen lassen, den Nachschuss spielt Bajrami aber genau in die Arme des YB-Keepers.

Nach einem Foul von Holzhauser an Roger Assalé pfeift Schiedsrichter Dudic in der 69. Minute dann doch noch einen Penalty für die Berner. Der Gefoulte tritt selbst an und scheitert an Lindner. In der Nachspielzeit muss Lindner nach einem Kopfball von Henri Camara noch eineal eine Glanzparade auspacken, zum grossen Helden wird er aber nicht. Wenig später ist er beim 1:0 von Djibril Sow in der 95. Minute dann nämlich machtlos.

Besonders bitter für die Grasshoppers, die im neunten Spiel in Folge die achte Niederlage kassierten, war die Tatsache, dass Neuchâtel Xamax, der direkte Konkurrent im Abstiegskampf, gegen Sion 3:1 siegte. Der Rückstand des Rekordmeisters auf die Neuenburger in der Tabelle beträgt nun vier Punkte.

Bild: KEYSTONE

Xamax – Sion 3:1

*** Der Matchbericht folgt in Kürze. ***

Bild: KEYSTONE

Die Telegramme

Grasshoppers - Young Boys 0:1 (0:0)

5300 Zuschauer. - SR Dudic.

Tor: 95. Sow (Gaudino) 0:1.

Grasshoppers: Lindner; Ajeti, Holzhauser, Rhyner; Lika (60. Nathan), Kamber, Sigurjonsson, Goelzer; Bajrami (79. Taipi); Ravet (64. Djuricin), Caiuby.

Young Boys: Von Ballmoos; Schick, Camara, Benito, Garcia (80. Wüthrich); Sow, Aebischer; Assalé, Fassnacht (74. Gaudino), Ngamaleu (77. Mambimbi); Nsame.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Arigoni (verletzt) und Diani (gesperrt), Young Boys ohne Hoarau, Lauper, Mbabu, Sulejmani (verletzt), Lotomba (rekonvaleszent) und von Bergen (gesperrt). 64. Assalé trifft den Aussenpfosten. 68. Lindner hält Foulpenalty von Assalé. Verwarnungen: 54. Lika. 60. Schick. 65. Camara. 67. Holzhauser. 95. Taipi (Spielverzögerung).

Neuchâtel Xamax - Sion 3:1 (2:0)

4371 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 7. Pululu (Ramizi) 1:0. 38. Pululu (Oss) 2:0. 76. Nuzzolo (Foulpenalty) 3:0. 91. Maçeiras 3:1.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Djuric (73. Tréand), Oss, Xhemajli, Kamber; Ramizi, Serey Die (86. Pickel), Corbaz; Pululu (79. Ademi), Nuzzolo.

Sion: Fickentscher; Bamert (46. Fortune), Angha, Ndoye, Abdellaoui; Kouassi, Grgic, Toma; Kasami, Djitté (64. Itaitinga), Morgado (85. Maçeiras).

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Doudin, Veloso, Le Pogam und Sejmenovic (alle verletzt). Sion ohne Adryan, Kukeli, Lenjani, Mitrjuschkin, Raphael und Zock (alle verletzt). Verwarnungen: 37. Bamert (Foul), 52. Fortune (Foul). 59. Abdellaoui (Foul), 71. Gomes (Foul). 78. Angha (Foul).

Die Tabelle

bild: screenshot srf

