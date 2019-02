Sport

Super League

Super League: Thun schlägt St.Gallen, Luzern verliert gegen Lugano



Super League, 21. Runde Luzern – Lugano 0:3 (0:1) St.Gallen – Thun 1:3 (0:1)

St.Gallen läuft Thun ins offene Messer – Lugano gewinnt nach 8 Spielen erstmals wieder

St.Gallen – Thun 1:3

Der FC Thun überzeugt auch ohne seinen verletzten Captain Dennis Hediger weiter. Die effizienten Berner Oberländer gewinnen auswärts in St.Gallen glatt mit 1:3.

Der FCSG startet eigentlich besser in die Partie. Nach 15 Minuten scheitert Sierro alleine am glänzen reagierenden Guillaume Faivre im Thuner Tor. Beim direkten Gegenzug entwischt Dejan Sorgic und trifft nach einem Steilpass von Stefan Glarner zum 0:1 für den Gast.

In der zweiten Halbzeit kommt bei St.Gallen auch noch Pech dazu. Eine Rettungstat Lüchingers auf der Linie prallt an den Hinterkopf von Torhüter Stojanovic und von dort ins Tor. Danach laufen die Ostschweizer immer wieder in Konter der Thuner wie ins offene Messer. Einen solchen schliesst Sorgic in der 70. Minute zum entscheidenden 3:0 ab. Es ist der dritte Treffer mit dem dritten Torschuss. Das 1:3 Bakayokos in der Nachspielzeit ist nur noch eine Randnotiz.

Luzern – Lugano 0:3

Der FC Luzern kann nicht mehr gewinnen. Gegen Lugano setzt es zuhause bereits die dritte Niederlage in der Rückründe ab.

Das Spiel in Luzern geht sofort so richtig los. Pascal Schürpf haut den Ball noch in der ersten Minute an die Latte hinter Lugano-Keeper Noam Baumann. Auch in der Folge sind die Zentralschweizer die spielbestimmende Mannschaft. Doch es ist der Gast aus dem Tessin, der in der 33. Minute durch Armando Sadiku in Führung geht. Es ist der erste Treffer des Albaners seit einem Kreuzbandriss.

Luzern tut sich nach diesem Schock schwer, findet auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr. In der 70. Minute fliegt FCL-Stürmer Blessing Eleke mit einer gelb-roten Karte vom Platz. Davon erholt sich das Team von René Weiler nicht mehr. Im Gegenteil: In der 78. Minute trifft Alexander Gerndt zum 0:2, acht Minuten später markiert Jonathan Sabbatini das 0:3.

Die Tabelle

Die Telegramme

Luzern - Lugano 0:3 (0:1)

7758 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 32. Sadiku (Carlinhos) 0:1. 78. Gerndt (Carlinhos) 0:2. 86. Sabbatini (Gerndt) 0:3.

Luzern: Salvi; Schwegler (66. Custodio), Lucas, Cirkovic, Sidler (84. Ndenge); Grether (78. Schmid); Schneuwly, Schürpf, Schulz; Demhasaj, Eleke.

Lugano: Baumann; Sulmoni, Maric, Kecskes, Mihajlovic; Piccinocchi (46. Covilo), Sabbatini; Carlinhos (86. Brlek), Vecsei, Gerndt; Sadiku (74. Bottani).

Bemerkungen: Luzern ohne Vargas (gesperrt), Kakabadse, Knezevic, Rodriguez (alle verletzt) und Juric (intern suspendiert). Lugano ohne Lavanchy, Crnigoj und Macek (alle verletzt). 1. Lattenschuss Schürpf.

Verwarnungen: 7. Eleke (Foul). 29. Schulz (Foul). 35. Piccinocchi (Foul). 45. Sulmoni (Foul). 61. Baumann (Zeitverzögerung). 69. Gelb-Rote Karte gegen Eleke.

St. Gallen - Thun 1:3 (0:1)

11'016 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 16. Sorgic (Glarner) 0:1. 59. Stojanovic (Eigentor) 0:2. 71. Sorgic (Tosetti) 0:3. 94. Bakayoko (Ashimeru) 1:3.

St. Gallen: Stojanovic; Lüchinger, Hefti, Quintilla, Wittwer; Nuhu (64. Bakayoko); Sierro, Ashimeru; Kutesa (64. Guillemenot), Rapp, Ruiz (64. Tafer).

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter, Joss (82. Kablan); Gelmi, Bigler; Tosetti (89. Hunziker), Stillhart, Spielmann; Sorgic (77. Salanovic).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Barnetta, Itten, Stergiou und Wiss (alle verletzt), Kchouk, Vilotic und Ben Khalifa (alle nicht im Aufgebot). Thun ohne Hediger (gesperrt und verletzt), Costanzo, Ferreira, Karlen und Righetti (alle verletzt). Super-League-Debüt von Ruiz und Guillemenot. 41. Kopfball von Stillhart ans Lattenkreuz.

Verwarnungen: 29. Ashimeru (Foul, im nächsten Spiel gesperrt). 32. Spielmann (Foul, im nächsten Spiel gesperrt). 68. Bakayoko, 84. Tosetti (beide Foul)., 92. Quintilla (Foul). (abu/sda)

